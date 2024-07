Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pizza opwarmen? Met deze hack is-ie weer als nieuw

Je kent het wel: je hebt nog wat pizza van gisteravond over. Enthousiast steek je de pizzapuntjes in de magnetron, maar hij blijkt lang niet zo lekker te zijn als de dag ervoor. Wat resteert is een nogal slappe en smakeloze hap. Voortaan hoef je niet meer te treuren, want met deze hack zorg je dat je restjes pizza net zo smaakvol en krokant blijven als toen je ‘m bestelde.

Het is heerlijk om jezelf af en toe te trakteren op een pizza, maar het kan ook al snel te veel zijn. Dat maakt met dit magische trucje om pizza op te warmen, dat restaurant Plaza Pizza met The Mirror deelde, niet meer uit.

Zo warm je leftover pizza opnieuw op

Het enige wat je voor deze hack nodig hebt is een magnetron en een mok met water. Je doet je restjes pizza en de gevulde mok voor ongeveer zo’n 20 tot 60 seconden in de magnetron, afhankelijk van hoe warm je maaltje graag wilt. En voilà: je pizza smaakt weer als nieuw.

Hoe het werkt? De theorie erachter is dat het water een deel van de energie absorbeert en de microgolven gelijkmatiger herverdeelt. Dat zorgt ervoor dat kaas smelt voordat de korst droog wordt. Dat werkt overigens net zo goed voor andere restjes van bezorgmaaltijden, denk bijvoorbeeld aan Chinees of Indiaas.

Andere methode die werkt

Overigens is er ook nog een andere methode die goed werkt. Als je de pizza in een hapjespan met de glazen deksel erop legt, maak je de korst weer knapperig en smelt de kaas nog een keer. Opnieuw in de oven opwarmen kan natuurlijk ook.

Eerder zette Metro de zes meest gemaakte fouten bij het opwarmen van eten in de magnetron op een rij. De magnetron niet goed schoonmaken en denken dat je alles in het apparaat kunt stoppen zijn bijvoorbeeld no go’s.

