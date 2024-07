Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is kokoswater gezond of neigt het meer naar frisdrank?

De smaak kokos verdeelt de mensheid vaak in twee kampen: je houdt ervan of je vindt het ver-schrik-ke-lijk. Mocht je bij die tweede groep horen, dan blijf je waarschijnlijk ver weg van kokoswater. Maar of je ‘t nou lekker vindt of niet: is kokoswater gezond of hebben we het hier meer over een soort frisdrank?

Metro ging op frisdrank al eerder in: wat gebeurt er met je lichaam als je dat elke dag drinkt?

Is kokoswater gezond?

Als we kijken naar het Voedingscentrum, is kokoswater niet iets dat je dagelijks tot je wil nemen. Het is volgens de voedingsorganisatie namelijk een suikerhoudende drank en heeft geen plaats binnen de Schijf van Vijf. Naast water – daar bestaat het goedje voor 95 procent uit – bevat het ook vezels, eiwitten en dus suiker. Een groot glas kokoswater (250 ml) bevat 45 calorieën en 10 gram suiker. Dat zijn 2,5 suikerklontjes, flink wat.

Kokoswater is wel, net zoals sportdranken, isotonisch. Dat betekent dat een drankje dezelfde concentratie suikers en zouten als de vloeistoffen in ons lichaam bevat. Hierdoor kan het darmkanaal de zouten en suikers makkelijker opnemen, waardoor je ook sneller het vloeistofniveau in je lichaam omhoog krikt. Dat is handig voor tijdens het sporten.

🥥 Geen noot, maar een vrucht Leuk weetje: ondanks de naam – kokosnoot – is de kokosnoot helemaal geen noot, maar een steenvrucht. De vrucht bestaat uit vier lagen: kokosvezel, de schil, vruchtvlees en helemaal binnenin kokosmelk- of water. In het vruchtvlees zit 34 procent vet.

Voordelen van kokoswater

Betekent het feit dat er suiker in kokoswater zit dat het gelijk staat aan cola en je het beter links kunt laten liggen? Niet echt. Het spul heeft namelijk ook een paar voordelen, bijvoorbeeld dat er veel kalium en calcium in zit, het antioxidanten en elektrolyten bevat en het zou mogelijk een positief effect hebben op je cholesterol. Ook wordt er beweerd dat het goed is voor je hart en nieren en zelfs acne zou kunnen verminderen.

Vorige Volgende

Reacties