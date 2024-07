Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom ga jij voor bepaalde producten in de supermarkt, volgens onderzoek

Heb je ooit weleens nagedacht waarom jij voor bepaalde producten gaat in een supermarkt? Waar die keuze specifiek vandaan komt? Waarschijnlijk niet. Maar uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat het niet helemaal random is: er zijn namelijk drie verschillende soorten groepen mensen als het neerkomt op het kiezen van producten in een supermarkt.

Groep één kiest consequent het gezondste product dat er is, groep twee kiest altijd hun favoriete merk en groep drie kiest doelbewust de minst gezonde product-optie.

Gezonde producten niet lekker

De Universiteit van Antwerpen heeft het onderzoek gedaan om uiteindelijk consumenten te kunnen helpen om gezondere keuzes te maken, om zo het obesitasprobleem op een eenvoudige, maar effectieve manier aan te pakken.

De beslissingen van de derde groep lijken misschien vreemd, maar uit het onderzoek blijkt dat dat alles te maken heeft met hun intuïtie en geloof dat „gezonde dingen niet lekker kunnen zijn”. Volgens de onderzoekers kan een gezondheidscijfers op verpakkingen – waarover in de Europese Unie momenteel gedebatteerd wordt of het verplicht moet worden of niet – daardoor juist leiden dat deze groep kiest voor een ongezonde optie.

Nutri-score

In Nederland hebben alle producten al wel een nutri-score-label. Het label loopt van A tot E. In tegenstelling tot de lege claims op veel voedselverpakkingen en misleidende reclames en productnamen, liegt de Nutri-Score niet. Er is geen sprake van ‘healthwashing‘ om een ​​product te verkopen. Het Nutri-Score-label kent cijfers toe op basis van de relatieve gezondheid van het product.

Maar waar voor groep één en twee dit label inderdaad helpend is, kan het voor groep drie juist averechts werken. Zij geloven immers dat gezonde dingen niet lekker kunnen zijn. Het onderzoek benadrukt daarom het belang van het begrijpen van deze groep en het „uitzoeken hoe we ze effectief kunnen bereiken voordat we een label implementeren dat schadelijk kan zijn voor hun gezondheid”.

