Met dit trucje worden blikjes of flesjes razendsnel koud

Het kan de beste overkomen. Je hebt trek in bier, frisdrank of wijn, maar zodra je de koelkast opentrekt, kom je tot de conclusie dat je helemaal vergeten bent om het beoogde drankje koud te zetten. Met dit trucje zorg je dat je blikje of fles alsnog snel koud is.

Ook handig als je onverwachts mensen over de vloer hebt.

Trucje om je drankje snel koud te maken

Tuurlijk: je kunt het proces al versnellen door het blikje of de fles in de vriezer te leggen. Maar dan ben je alsnog minstens een half uur kwijt aan wachten. Hoe snel dat precies gaat, hangt af van hoe koud je vriezer is en de grootte van je drankje. Het kan veel sneller, op een supersimpele manier. En het enige wat je hiervoor nodig hebt is een vriezer, stromend water en keukenpapier.

Hoe het werkt? Maak eerst het keukenpapier nat met koud water en wikkel dat helemaal om het blikje of de fles heen. Zorg dat het goed blijft plakken. Na slechts vijf minuten is je drankje al aardig koud, wacht je nog een paar minuten langer dan zit je helemaal goed. Heb je heel toevallig geen keukenpapier in huis? Een doek, krant, handdoek of toiletpapier natmaken werkt ook.

Een ander trucje

Overigens is dat niet de enige manier. Eerder schreef Metro over een andere truc om je drankje snel koel te krijgen. Die is overigens nog sneller, alleen kost-ie net iets meer moeite.

Voor deze truc heb je een kom, ijsklontjes, wat water en een flinke snuf zout nodig. Allereerst vul je een grote kom halfvol met water uit de kraan. Daarna doe je er een flink aantal ijsklontjes bij. Zodra je dat hebt gedaan, vul je de kom met twee eetlepels zout en dat mix je goed met de rest van de inhoud van de kom. Vervolgens kun je er één of meerdere blikjes of flesjes drank aan toevoegen. Roer het geheel goed door en doe dat een minuut later nog eens. Voilà: al na twee minuten kun je koude drankjes uit de kom halen.

