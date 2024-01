Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Liefhebbers van wintergroenten hebben geluk: ze zijn weer goedkoper

Liefhebbers van gerechten zoals stamppot en erwtensoep hebben dit jaar geluk. Wintergroenten zijn namelijk nét even wat goedkoper bij supermarkten dan een jaar eerder.

Alleen voor spruitjes leg je momenteel meer neer, zo blijkt uit een prijsvergelijking van NU.nl.

Wintergroenten

Wintergroenten zoals boerenkool, zuurkool en spruiten zijn in de wintermaanden volop beschikbaar en hoeven dus niet van ver buiten Nederland te komen. Hierdoor kunnen supermarkten de prijs flink laten zakken. Goed nieuws dus voor de mensen die dol zijn op hun winterse hap.

Uit de prijsvergelijking van NU.nl blijkt dat een zak boerenkool van 300 gram vorige week 1,79 euro kostte bij de Albert Heijn. Dat is 5 procent minder dan een jaar geleden. Bij de Jumbo ben je nog net iets goedkoper uit voor je wintergroenten. Daar kost een zak van 300 gram 1,70 euro. Diezelfde zak kostte zo’n 15 procent meer in januari vorig jaar.

Een soortgelijke prijsdaling is te zien bij de klassieke Gelderse Rookworst van Unox. Deze kost bij Albert Heijn 2,79 euro en bij Jumbo 2,76 euro. Bij allebei de supermarkten zijn de consumenten zo’n 10 procent goedkoper uit dan in januari vorig jaar. De welbekende rookworst van de HEMA, van 250 gram, is overigens niet in prijs gedaald. Daar kost de winterse hap nog steeds 4 euro.

Ook rodekool en erwtensoep zijn goedkoper dan vorig jaar. De rodekool van HAK van 700 gram is bij de Jumbo 5 procent goedkoper dan een jaar geleden. Bij erwtensoep gaat het om een kleine daling: de soep van Unox is bij de Jumbo is ongeveer 20 cent goedkoper.

Zuurkool en spruitjes duurder

Maar niet alle wintergroenten zijn gedaald in de winter. Voor zuurkool ben je bijvoorbeeld net iets meer kwijt bij beide grote supermarkten. Het verschil is klein: het gaat om zo’n 4 cent. Bij spruitjes is wel een grote stijging te zien. Waar je in januari 2023 bij de Albert Heijn en Jumbo nog een zak van 500 gram kon krijgen voor 95 cent, betaal je nu bij beide supermarkten meer dan 1,50 euro.

