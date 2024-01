Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutte hekelt op Holocaustherdenking ‘moordpartij’ van 7 oktober

Demissionair premier Mark Rutte heeft zondag in zijn toespraak op de Nationale Holocaust Herdenking de gebeurtenissen in Israël op 7 oktober gehekeld. „We kunnen bij deze Holocaustherdenking, 79 jaar na de bevrijding van Auschwitz, niet om 7 oktober heen. De dag waarop de Joodse wereldgemeenschap voor de zoveelste keer in de geschiedenis werd geconfronteerd met een doelbewuste en geregisseerde moordpartij. Met gijzeling, verkrachting, verminking als de meest smerige wapens om angst en terreur te zaaien. En met kort daarna een golf van anti-Joodse reacties die er, ook in ons land, toe leidde dat scholen en synagogen beveiligd moeten worden.”

De demissionair minister-president betreurt ook het feit dat mensen zich weer onveilig voelen, dat er weer die dreiging is. „Weer openlijk antisemitisme. Alsof ‘nooit meer Auschwitz’ een holle frase is geworden.”

Rutte benadrukte dat we dat niet mogen toestaan, „en we zullen het niet toestaan”. Hij zei dat hij „morgen en alle dagen daarna” weer met iedereen in gesprek gaat over de oorlog in Gaza. „Dat open en kritische gesprek moet worden gevoerd – ook over en met Israël. Maar niet vandaag. Niet op de dag dat we zes miljoen slachtoffers van de Holocaust herdenken.”

Het Nederlands Auschwitz Comité organiseerde de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam. Het is 79 jaar geleden dat heel Nederland is bevrijd en ook is het 79 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Aan de herdenking ging een stille tocht door Amsterdam vooraf.

ANP

