Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Recordaantal pinbetalingen bij kassa op zaterdag voor kerst

Nooit eerder zijn er zoveel pinbetalingen bij de winkelkassa gedaan als afgelopen zaterdag. Naar schatting is er ruim 25 miljoen keer met een pinpas afgerekend, voor pakweg 809 miljoen euro, meldt de Betaalvereniging Nederland op eerste kerstdag. Dat is pakweg 15 procent vaker dan op de drukste dagen in 2022 en 2019 en het totaalbedrag ligt ongeveer tien procent hoger.

Het drukste moment van de zaterdag voor Kermis was 14.15 uur, toen waren er bijna duizend pinbetalingen per seconde. De hele week in aanloop naar de kerstdagen is er ongeveer 5 procent meer gepind dan vorig jaar in dezelfde periode, aldus de Betaalvereniging.

Bij de Geldmaten was de topdrukte afgelopen vrijdag. Liefst 653.000 keer werd er geld opgenomen ter waarde van ongeveer 173 miljoen euro. Dat is 3 procent vaker dan de vrijdag voor kerst van 2022, maar het opgenomen geldbedrag ligt 7 procent hoger dan een jaar eerder. Consumenten lijken rond koopjes- en feestdagen minder vaak af te rekenen met hun smartphone of smartwatch. In oktober betaalden ze daar gemiddeld in 38 procent van de gevallen mee, rond Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis lag dat op 35 procent.

ANP

Vorige Volgende

Reacties