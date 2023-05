Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op de boodschappenlijst? Voedingsdeskundigen tippen lijst met ‘eiwitrijke’ en ‘koolhydraat-arme’ producten

We weten dat bij een gezonde levensstijl een groot deel afhangt van wat je in je mond stopt. Sommige voedingsmiddelen beschikken net over dat extraatje qua ‘gezondheidsfactor’. Deze voedingsdeskundigen sommen ze voor je op en stelden een lijst samen met producten die je, wat hen betreft, zo snel mogelijk aan je voorraadkast moet toevoegen. „Laag in koolhydraten, hoog in eiwitten.”

Om te beginnen, koolhydraten zijn niet de gezworen vijand. Nee, inmiddels is wel bekend dat het allemaal gaat om balans en daar mogen koolhydraten dus ook best aan te pas komen. Oké, een pak koekjes of zak chips valt niet onder de gezonde voeding, maar ook in aardappelen, brood en graanproducten zitten koolhydraten. En daar is op z’n tijd niks mis mee.

Voedingsdeskundigen tippen eiwitrijke voeding

Maar goed, er zijn een aantal voedingsmiddelen die goed scoren op de eiwitladder en die daarnaast weinig koolhydraten bevatten. In de Amerikaanse Women’s Health stelde een lijst daarvan samen. Onder meer voedingsdeskundigen Charlotte Martin, Kelly Jones, Lauren Harris-Pincus, Maggie Michalczyk, Alex Lewis, Brooke Zigler en Sonya Angelone bogen zich over de materie en sommen hun favoriete gezonde eiwitbronnen op.

Producten voor gezonde leefstijl

Groenten

Avocado

Edamame boontjes

Asperges

‘Van noten en zaden’

Amandelboter

Amandelmelk

Amandelbloem

Amandelen

Pistachenoten

Ongezoete pindakaas

Zonnebloempitten

Zonnebloempittenboter

Lijnzaad

Chiazaad

Pompoenzaad

Hennepzaad

Vis, vlees, vleesvervanger

Kip

Rundvlees (gras gevoerd)

Hertenvlees (Lager in calorieën dan rund of kip)

Kalkoen

Garnalen

Coquille of sint-jakobsschelpen

Tonijn uit blik

Kreeft

Heilbot

Zalm

Geblikte sardientjes

Tempeh (gefermenteerde sojabonen en lijkt een beetje op tofu)

Seitan (Gemaakt van tarwe)

Tofu (Gestremde sojamelk)

Zuivel

Kefir (Lijkt op yoghurt en gemaakt van gefermenteerde melk)

Griekse yoghurt

‘Snack kaas’ (Yep, babybel mag best)

Ricotta

Mozarella

Hüttenkäse

Eieren

Ook nog