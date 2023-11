Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Medewerker shoarmazaak vertelt: dit gebeurt met vlees aan spit na sluitingstijd

Je zal het je misschien ooit hebben afgevraagd wanneer je na een avondje stappen terecht bent gekomen in een shoarmazaak. Wat doen ze er eigenlijk met het overgebleven vlees van het verticale spit na sluitingstijd? Een medewerker van een shoarmazaak heeft voor eens en altijd opheldering gegeven. Maar of je daar heel blij van wordt is een tweede.

Döner kebab, of ‘het broodje döner’, er zijn weinig mensen die het nooit op hebben, Enkele jaren dreigde het nog te verdwijnen, maar niks is minder waar: het van oorsprong Turks gerecht is helemaal ingeburgerd in Nederland. We snappen het: de verleiding van broodje döner met veel knoflooksaus is soms ook gewoon te groot om te weerstaan.

Loopt het water je al in de mond? Wacht dan nog maar even, want we moeten het nog even over de manier van bereiding hebben. Die kennen we allemaal: het dönervlees wordt geregen op een verticaal braadspit. Medewerkers van shoarmazaken halen de gegrilde buitenkanten van het vlees er met een scherp mes af voordat het op jouw bord terecht komt.

Maar wat als niet al het vlees voor sluitingstijd opraakt? Wat gebeurt er dan met het overgebleven vlees aan het spit? Het internet zou het internet niet zijn als ook op die vraag een antwoord is. Een medewerker die ‘jarenlang’ in een shoarmazaak heeft gewerkt, geeft op internetforum Reddit het verlossende (en wat onsmakelijke) antwoord.

Wordt het vlees weggegooid? Wordt het opnieuw gebruikt?

„Wat gebeurt er met döner kebab aan het einde van de nacht. Wordt het weggegooid? Wordt het opnieuw gebruikt?”, vraagt een Reddit-gebruiker zich af. Naast grappige antwoorden – „een medewerker neemt het mee naar huis en knuffelt het de hele nacht om het warm te houden” – volgt er ook een serieus antwoord. Maar of je daar heel blij van wordt…

„Ik heb jarenlang in een shoarmazaak gewerkt. De meeste zaken bewaren het vlees: ze zijn erg huiverig om een nieuw vlees aan het spit te plaatsen tegen het einde van de avond. Al blijft het niet veel langer dan twee dagen daarna goed.”

Half opgewarmde kebab met schrale stukjes in allerlei soorten maten

„Als je de volgende dag naar je werk gaat, zet je het spit aan om het vlees warm te maken”, gaat hij verder. „Elke goede shoarmazaak zal het vlees in twee lagen afscheren. Dan is het redelijk veilig om te eten, zeker omdat de meeste shoarmazaken het vlees in verschillende zakjes wikkelen om het ‘s nachts te bedekken.”

​Maar hij zegt dat hij ook shoarmazaken kent die het vlees langer bewaren dan eigenlijk kan en alles willen opmaken. ,,Ik weet zeker dat iedereen die ooit een kebab heeft gehad die half opgewarmd lijkt, met allemaal schrale stukjes die in allerlei soorten maten zijn gesneden, zich afvroeg wat wat ze hadden. Maar dat is wanneer het vlees bijna op is. De medewerkers gebruiken dan de randen van de boven- en onderkant.”

