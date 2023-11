Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Joling weigert reactie op Even Tot Hier, heeft wel nieuwe (keiharde) boodschap voor Timmermans

Gerard Joling wil niet reageren op de kritiek die hij kreeg in het satirische programma Even Tot Hier. De sfeer in het programma sloeg om toen Jeroen Woe en Niels van der Laan de zanger een ‘engnek’ noemden, terwijl ze nogal ordinaire fragmenten van hem toonden, waarin hij jongens – zo leek het althans – tegen hun wil in zoende.

Cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan riepen kiezers zondag op Gerard Joling ‘weg te stemmen’, in de meest letterlijke zin van het woord. De zanger had namelijk aangegeven dat hij emigreert als GroenLinks-PvdA de grootste partij wordt en Frans Timmermans in het torentje belandt. De zanger deed die belofte eerder in talkshow Beau.

Al is het maar de vraag of dat überhaupt gaat gebeuren, want de partij van Frans Timmermans staat in de peilingen op plek 4. Toch hadden de programmamakers in Even Tot Hier nog een appeltje te schillen met de zanger en doken ze even in zijn privéleven.

‘Engnek’ Gerard Joling wil niet reageren op Even Tot Hier

„Deze engnek, die kunnen we wegkrijgen door voor het klimaat te strijden?”, zeiden cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan. Ter onderbouwing toonden de komieken een aantal minder flatteuze fragmenten uit de televisiecarrière van Joling. Dat werd gisteravond door 2 miljoen mensen gezien, blijkt uit cijfers van kijkcijferexpert Tina Nijkamp. Zij schrijft dagelijks op Instagram over de kijkcijfers.

Joling laat vandaag desgevraagd via zijn woordvoerder aan persbureau ANP weten dat de zanger geen reactie wil geven op de uitzending. Het is dus ook niet bekend of Gerard Joling daadwerkelijk zijn belofte gaat nakomen als GroenLinks-PvdA de grootste partij wordt woensdag.

Zanger doet schepje bovenop eerdere boodschap aan Frans Timmermans

Toch lijkt het daar wel op. Tegenover De Telegraaf herhaalt Gerard Joling zijn woorden bij Beau wél. Gevraagd naar zijn eerdere belofte stelt de zanger dat hij ‘dat echt gaat doen’, doelend op verhuizen. „Het zou natuurlijk een ramp zijn voor Nederland, als die man premier zou worden”, zei hij over Frans Timmermans.

„Alle mensen die werken, ook minimale verdieners, moeten dan allemaal inleveren. Dan denk ik: ‘Man, je bent niet goed.’ Het is helemaal doorgeslagen, ook in het groen. Er zijn dingen gewoon niet haalbaar, ga niet dingen toezeggen, beloven. Die man is ongelooflijk, ja… Een egotripper is het.”

„Ik word er akelig van als ik die man zie”, gaat hij verder. „Ik zou hem het liefst een timmer op z’n hoofd geven. Maar dat doe ik niet hoor”, zegt hij er direct bij. Op de vraag of hij hem weleens heeft gesproken, schudt hij zijn hoofd. „Maar daar heb ik ook geen behoefte aan.”

Reacties