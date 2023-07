Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is dit hoe we gaan eten in 2040? Maaltijdbezorg-gigant voorspelt het

Hoe ziet ons eetgedrag er in 2040 uit? En welke trends zullen ontstaan? Daar was maaltijdbezorgdienst Deliveroo benieuwd naar en publiceerde het Snack to the Future-rapport. Als het aan hen ligt, krijgen we te maken met ‘foodgasms’ en ‘alt-ohol’.

Deliveroo is sinds afgelopen november niet meer actief in Nederland, maar dat weerhield het Britse bedrijf er niet van om experts uit de wereld van voeding, wetenschap, technologie en innovatie aan de tand te voelen over de toekomst van voedsel. De volgende voorspellingen voor 2040 komen aan het licht.

Maaltijdbezorgdienst voorspelt de toekomst van eten

Allereerst heeft het rapport het over ‘breath-prints’ ofwel ‘ademafdrukken’. Ademafdrukken zullen in de toekomst voedselbeslissingen voor ons maken, stelt Deliveroo. „Verwacht dat persoonlijke technische apparaten worden uitgerust met BreathTech. Dat betekent dat je kunt ademen op je apparaat en een inzicht krijgt in welke voedingsmiddelen je zou moeten eten om een optimale impact te hebben op je individuele gezondheid en welzijn”, staat in het rapport.

Ze vervolgen met ‘me-ganism’. „Weg met Keto, het me-gan dieet (me-ganism) is een hyper-gepersonaliseerd dieet dat volledig is afgestemd op je individuele voedingsbehoeften.” Het zou aangedreven moeten worden door AI-technologie. En op die AI-technologie hebben ze ook iets verzonnen, namelijk een persoonlijke AI. „Het me-gan dieet en de me-gan levensstijl worden ondersteund door AI-technologie. Je eigen persoonlijke AI biedt hulp bij het automatiseren en op maat maken van wat je eet op basis van voorkeuren en behoeften op een bepaald moment.”

Foodgasms en anti-verouderingsijs

Dan: foodgasms. Van maaltijden genieten wordt naar een hoger niveau getild. „Maaltijdbezorgdiensten zullen gebruik gaan maken van aanvullende digitale audio en visuele content om de maaltijdbeleving te verhogen. Zozeer zelfs dat het eetplezier naar een hoger niveau getild kan worden met ‘foodgasms’ (braingasms via wat je eet).”

En als je ooit weleens je dagcrème hebt willen proeven, dan hoef je alleen nog maar te wachten tot 2040. Deliveroo voorspelt dat (huid)verzorgingseigenschappen eetbaar kunnen worden. „Bereid je voor op een grotere integratie van de voedings- en schoonheidsindustrie dan ooit tevoren met een toename van eetbare schoonheidsproducten zoals anti-verouderingsijs en de kans om te dineren van hormoonbalans- en dopamineverhogende menu’s.”

Eten met je idolen en ‘helende’ restaurants

Ook voorspellen ze 3D-geprinte maaltijdplannen, waarbij je je maaltijden uit een 3D-printer kunt halen, en VR-etentjes waarbij je kunt dineren met je idolen of „overleden dierbaren”. En dat op een door jou gekozen (droom)locatie terwijl je gewoon op de bank zit. Ook neemt het rapport afscheid van moeilijke eters. „Dankzij VR- en AR-technologie kunnen je hersenen worden misleid om te denken dat je iets eet wat niet zo is. Als je bijvoorbeeld een kieskeurige eter bent die geen groenten wil eten, kun je een slimme bril opzetten en denken dat je chocolade of snoep eet.”

Eet je graag buiten de deur? Ook dan heeft de maaltijdbezorgdienst iets voor je in petto, namelijk ‘helende restaurants’. Dit zijn nieuwe restaurantconcepten die „afleidingen van buitenaf wegnemen”. Het rapport heeft het over een verbod op persoonlijke technische apparaten en een toename in populariteit van stille cafés en restaurants, die alleen tafels voor één persoon aanbieden „om mindful eten aan te moedigen”. Ook zullen volkoren basisvoedingsmiddelen, zoals maïs, er heel anders uit komen te zien met alternatieven zoals amarant, fonio, sorghum, teff, khorasan en einkorn, die volgens het rapport mainstream zullen zijn in 2040.

Alternatieve alcohol

Ook hebben ze iets bedacht op de huidige trend waarbij alcoholalternatieven in trek zijn. „We kunnen een toename verwachten in de populariteit van ‘wijn’-dranken die de smaak en het smaakprofiel van echte wijn nabootsen, zonder de negatieve aspecten.” Alt-ohol noemen ze het.