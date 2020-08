Recept van de dag: knolselderij shoarma van de bbq

Toprestaurant Noma in Kopenhagen bewees het eerder al: van knolselderij kun je heel goed shoarma maken. Wij probeerden het zelf door de groente langzaam te roosteren op de barbecue en daarna in dunne plakjes te snijden. Lekker op een pita of flatbread met techina of sriracha.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

1 knolselderij, geschild

4 pita’s of Libanees brood

1/2 komkommer, in halve maantjes

2 tomaten, in blokjes gesneden

1 eetlepel shoarmakruiden

Olijfolie

Zout

Voor de techina:

100 gram tahin

80 ml water

1/2 citroen

1 teentje knoflook, geraspt

Optioneel (voor erbij):

Wat ingelegde rode ui

Ingelegd groen pepertje

Handje verse koriander of peterselie

Sriracha

Er is eigenlijk geen kunst aan: zo’n groente op de barbecue bereiden. Je laat ‘m gewoon heel lang garen, zodat ‘ie vanbinnen heel zacht wordt en karamelliseert aan de buitenkant.

Knolselderij shoarma van de bbq

Verwarm de barbecue tot ‘ie een hitte heeft van ongeveer 200 graden.

Meng drie eetlepels olijfolie met de eetlepel shoarmakruiden. Schil de knolselderij en snijd een plak van de onderkant en de bovenkant af, zodat ‘ie rechtop staat. Wrijf de groente helemaal in met het shoarma-mengsel (gebruik eventueel een kwastje).

Leg twee lange stroken aluminiumfolie kruislings op elkaar en zet de knolselderij in het midden. Pak ‘m goed in en leg ‘m op de barbecue. Laat ‘m daar in ongeveer 1,5 tot 2 uur garen.

Meng ondertussen in een kommetje alle ingrediënten voor de techina door elkaar. Zodra het water erbij gaat denk je: dit komt nooit meer goed. Maar blijf roeren, het komt goed.

Test met een mesje of de geroosterde knolselderij mooi zacht is en laat ‘m dan afkoelen tot ‘ie handelbaar is. Snijd de knolselderij in flinterdunne plakken.

Warm het brood eventueel op volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bestrijk met de techina en beleg met de plakjes knolselderij, komkommer en blokjes tomaat. Maak naar smaak af met de ingelegde rode ui, verse koriander of peterselie en sriracha. En eventueel nog een ingelegd groen pepertje.

