Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frituurbranche moedigt aan tot ‘frikpics’, oftewel foto’s van je frikandel

Ooit gehoord van een frikpic? Niet te verwarren met de dickpic a.u.b. Want de frikpic is een foto van jouw frikandel. De frituurbranche roept namelijk voor Nationale Frikandellendag op om de geliefde snack vast te leggen.

Heb je het al in de agenda staan? Zaterdag 4 februari is het Nationale Frikandellendag. Een dag waarop we onze populaire staaf, die jaarlijks zo’n 600 miljoen keer genuttigd wordt, in het zonnetje kunnen zetten. Overigens kampten we niet al te lang geleden nog met de angst voor een frikandellentekort

Vieren van Nationale Frikandellendag met frikpic

Initiatiefnemers Frituurwereld.nl en het Nederlands Frituurcentrum in Veldhoven brachten de frikbic de wereld in. „Wat is jouw bijdrage aan onze nationale frikandellencultuur? Stuur ons een foto van jouw bijzondere creatie”, luidt de oproep. De bedenkers noemen de veelvoud aan variaties van frikandellen op: „Culinaire frikandellen, loaded frikandellen, frikandellen speciaal, totaal of abnormaal… Frikandellen van oesterzwammen, andere plantaardige frikandellen, XXL-frikandellen, duurzame frikandellen met restvlees… Gladde frikandellen, ruwe frikandellen, gepaneerde frikandellen, frikandellenbroodjes. Kortom, variatie genoeg.”

De langwerpige vleessnack is populair en menig Nederlander zet er zijn tanden in. Gastropedia, het digitale culinaire naslagwerk, omschrijft de snack als „een hotdog aan de steroïden…” Roel Theelen van grossier Bidfood noemde de snack tegen het Friesch Dagblad als de „halsslagader van de cafetaria”. En frituurschrijver Ubel Zuiderveld ziet de frikandel als „de Big Mac van de ongedeelde lage landen”. Want ook onze onderburen lusten wel een frikandelletje. Alleen in België en Nederland wordt deze langwerpige snack namelijk genuttigd. Deze moet je niet verwarren met de frikadel die ook in andere landen te verkrijgen is, maar dit is een platte gehaktbal.

Frikandel populaire snack

De frikpic-actie is dus bedoeld om de Hollandse frikandellencultuur te vieren. Overigens worden in Facebook-groepen zoals ‘Frikandel speciaal Geeks’ al langere tijd beeldmateriaal gedeeld van snackers en hun creaties. „Waar een klein land groot in kan zijn”, staat op de pagina omschreven.

De frikandel leidt al een tijd het snack-klassement in Nederland, gevolgd door de kroket. Overigens is de populaire frikandel speciaal officieel met curry en niet met ketchup. En wat zit er ook alweer in die snack? De frikandellen bestaan grotendeels uit separatorvlees, oftewel vlees dat overblijft na de slacht. Meestal is dit afkomstig van verschillende dieren zoals kip, varken en soms ook paardenvlees.

Je kunt jouw frikpics tot 1 februari insturen naar [email protected] En de bedenkers benadrukken tot slot nog: „En natuurlijk houden we het netjes met de Frikpics.” Geen andere zaken fotograferen dus.