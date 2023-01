Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder én zangeres Famke Louise start ‘met positieve vibes’ aan nieuw hoofdstuk muziekcarrière

Op muzikaal vlak is het twee jaar stil geweest rondom Famke Louise. De nieuwbakken moeder staat echter in de startblokken om in 2023 veel en vooral vrolijke muziek uit te brengen. „Het gaat momenteel heel erg goed, dus ik heb niks negatiefs te belichten”, vertelt ze aan Metro. „Alleen maar leuke, positieve vibes.”

Alweer een jaar geleden is Famke Louise bevallen van haar eerste kind, zoontje Nówie. Dit was vier maanden nadat papa Denzel Slager bekendmaakte een relatie met Famke Louise te hebben. Dat prille geluk van het jonge gezinnetje vindt zijn weerslag op de nieuwe muziek die de zangeres ons dit jaar gaat laten horen. Te beginnen met de single In Het Donker.

„Het gaat over liefde”, legt ze uit wanneer we haar spreken in de knalroze rollerdisco van evenementenzaal WONDR Experience in Amsterdam. „Het is heel positief, lekker vrolijk. Daar was ik ook aan toe.” In Het Donker is een voorproefje van de nieuwe richting die ze inslaat. „Ik hou heel erg van deze vibe. Het voelt ook als een nieuw hoofdstuk. Ik heb er heel veel zin in.”

Famke Louise gaat weer optreden

Het moederschap combineren met haar werkzaamheden als artiest is pittig, maar de agenda voor 2023 begint alweer behoorlijk vol te raken. „Het werk gaat gewoon door”, stelt ze. „Ik heb voor dit leven gekozen, ook toen ik moeder werd, en het is wel de bedoeling dat ik dat weer helemaal ga oppakken. We hebben genoeg leuke, lieve mensen om ons heen die ons daarbij willen helpen, zoals familie, en daar zijn we heel erg dankbaar voor. Ik vind dit het leukste wat er is. Er staat voor het komende jaar genoeg op de planning. We zijn van plan shows te gaan doen, daar heb ik heel veel zin in en dat heb ik ontzettend gemist.”

👩‍🦱 Een nieuw begin Famke Louise (Meijer) is inmiddels 24 jaar. Een nieuw begin, zoals met haar huidige muzikale carrière, maakte ze al eerder. In december 2021 kwam de reality-serie Famke & Denzel: Een Nieuw Begin uit. Famke Louise had op Videoland ook twee andere docu’s gehad, toen alleen over zichzelf. Metro‘s Blik op de Buis-schrijver vond de laatste serie niet zoveel aan als de eerste twee, maar velen smulden er toch weer van.

Er is een album in de maak, al weet ze nog niet wanneer die gaat verschijnen. „Ik ben nu even aan het focussen op losse releases, maar wel aan de zijlijn al bezig met een album. Daar heb ik nog geen exacte releasedatum voor.”



Eigen grappen het leukst bij Roast

Door middel van een Roast op Comedy Central zette Famke Louise een dikke streep onder alle controverses uit haar carrière tot dusver. Van de rel rondom ‘ik doe niet meer mee’ tot de rechtszaak tegen Roddelpraat. Die Roast is opvallend, gezien alle pesterijen die ze zelf in het verleden heeft ondergaan. „Het toont wel lef. Ik heb zoiets van: laat iedereen nou maar één keer zeggen wat ik al jaren naar mijn hoofd geslingerd krijg. Dan is het ook voor iedereen even grappig, dan kan iedereen erom lachen en dan kan ik weer door. Daarnaast is het ook gewoon een grote eer. Er wordt een heel evenement georganiseerd om jou als persoon.” Eén uitspraak in het tv-programma vond Famke Louise wat minder, schreef Metro deze week.

Maar ja, haters gonna hate. „Je kan nooit voorkomen dat je haat krijgt. Dat zal altijd blijven.” Ze vond haar eigen grappen tijdens de Roast de leukste. „Ze zijn best wel goed in de smaak gevallen. Misschien een carrièreswitch? Nee, grapje.”