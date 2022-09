Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Guus Meeuwis verrast op station en maakt van sigaret goulashkroket

Meestal als je vertraging hebt met de trein, is dat iets heel vervelends. Voor de reizigers die vanmorgen langs Breda gingen was dat een keer niet het geval: zij werden verrast door een live optreden van Guus Meeuwis. Dat had alles te maken met het KWF dat zich inzet voor kankerbestrijding en dat heeft direct gevolgen voor Meeuwis’ zin over een sigaret.

Want wie beter dan de zanger van Per Spoor (Kedeng kedeng), die onlangs nog opzien baarde met een enorme bling-blingketting, kan hen toezingen op het station?

Geld inzamelen voor het KWF

Nietsvermoedende reizigers keken verbaasd op toen Guus Meeuwis uit volle borst zijn nummers zong. Aan de Belcrumzijde van station Breda startte hij rond 8.30 uur een live-optreden. Dat deed hij niet zomaar, het was een actie van NPO Radio2. De zender zamelt deze hele week geld in voor Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De Brabantse zanger draagt zijn steentje bij door op te treden. Een kwartier later kwamen de dj’s van Radio 2 met de collectebus (ja, letterlijk een bus) langs. Door middel van grote QR-codes stimuleerden zij alle omstanders om te doneren aan het KWF. Het verrassingsoptreden maakt onderdeel uit van de 100 uur voor het kankerfonds. Net als bijvoorbeeld het Glazen Huis proberen de dj’s hierbij zoveel mogelijk geld op te halen door middel van ludieke acties.

De goulashkroket van Guus Meeuwis

Guus Meeuwis zong onder andere het nummer Het is een nacht. De voormalige nummer 1-hit is op verzoek van de radiomannen wel een beetje aangepast. Want zingen over een sigaret om kanker te bestrijden is natuurlijk tegenstrijdig. „We maken er gewoon goulashkroket van, dat rijmt ook”, zei Guus Meeuwis ter plekke.

De actie zorgt voor enthousiaste reacties. Nadat Guus Meeuwis onder andere ook het nummer Stap voor stap ten gehore bracht, nam de zanger uitgebreid de tijd om te praten en op de foto te gaan met NS-personeel en andere omstanders. Het hele tafereel was ook te horen op de radiozender.

Eerder vandaag tweette NS al over een speciaal optreden dat zou plaatsvinden.



