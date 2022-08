Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze revolutionaire vleesvervanger is letterlijk gebakken lucht

Vegan vlees gemaakt van lucht? Het is geen fata morgana, want Air Protein zet letterlijk lucht om in eiwitten. En dat allemaal zónder dat er methaangas of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Dit is de vleesvervanger van de toekomst.

Een bijzondere manier om vleesvervangers te maken. De methode klinkt als iets uit een sciencefictionfilm, maar stamt al uit de vroege jaren 70.

Innovatie vleesvervanger dankzij ruimtevaart

Het geweldige proces van lucht omzetten naar vlees is eigenlijk niets nieuws en is ontstaan tijdens het ruimtevaartprogramma in de jaren 70. Wetenschappers zochten namelijk een manier om lucht om te zetten in eiwitoplossingen voor astronauten op lange vluchten. Het voorwerk was dus al gedaan.

Van lucht naar vegan vlees: zo werkt het

Dr. Lisa Dyson en Dr. John Reed perfectioneerden de techniek samen met het Air Protein-team. En voilà, daar is de vleesvervanger die letterlijk uit de lucht komt vallen. Hoewel innovatief, is het proces dus zeker niet nieuw. Wetenschappers weten al eeuwenlang dat componenten in de lucht omgezet kunnen worden naar voedsel. Denk bijvoorbeeld aan het fermentatieproces met bier, gist in brood of het proces van het maken van yoghurt.

Hoe werkt deze prachtige transformatie dan precies? Het begint met luchtfermentatie, een proces dat dezelfde bouwstenen nodig heeft waarmee planten groeien: lucht, water en hernieuwbare energie. Elementen van lucht worden samengevoegd met een speciale teelt (zie het als een soort gist), waarna er binnen enkele uren al eiwitten worden geproduceerd. Vervolgens worden deze eiwitten geoogst, gezuiverd en gedroogd. Het resultaat is superschone ‘bloem’ die verwerkt kan worden tot een vleesvervanger.

Oplossing voor wereldwijd voedseltekort?

Het Air Protein-team heeft bestaande kennis gebruikt om een methode te ontwikkelen die veel sneller vegan vlees produceert dan bij standaard vleesproductie. En dat kan weleens een reddingsboei zijn voor de toenemende voedselonzekerheid of een alternatief voor mensen die vleesconsumptie willen verlagen of beëindigen.

‘Recept voor verandering’

Niet geheel onbelangrijk: het proces om vlees te maken van lucht veroorzaakt geen CO2-uitstoot; Air Protein maakt voor het proces gebruik van de koolstofdioxide die al aanwezig is in de lucht. Het innovatieve bedrijf noemt het zelf een ‘recept voor verandering’ dat begint met lucht, water en hernieuwbare energie. Gaan we dan toch die klimaatdoelstellingen van 2050 halen?