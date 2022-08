Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben jij op Lowlands? Dan mag je deze acts, stages en eettentjes niet missen

Het is bijna zo ver: LOWLANDS 2022! En mocht je gaan kamperen dan ben je waarschijnlijk nu onderweg naar de camping in Biddinghuizen of al binnen, wat betekent dat jouw avontuur al is begonnen. Leu-heuk en veel plezier!

De kans is groot dat jij al precies hebt bedacht waar jij heen gaat dit weekend, welke artiesten je wilt zien, waar je gaat eten en ga zo maar door. Maar stel ‘t is je eerste keer, dan kan het best wel wat veel zijn. Wij helpen je een handje door de acts op een rijtje te zetten die je dit weekend echt niet mag missen. Als je gaat (of tv kijkt).

En meer tips… waar je misschien al iets aan hebt en zin krijgt als je Lowlands 2023 overweegt.

Lowlands 2022

Elk jaar in augustus strijken in Biddinghuizen duizenden Lowlanders neer voor A Campingflight to Lowlands Paradise, een drie dagen durend festival boordevol muziek, theater, film, comedy, literatuur, straattheater, wetenschap en beeldende kunst, zo is te lezen op de website van Lowlands zelf. Lowlands biedt maar liefst twaalf podia voor 250+ acts en optredens, waar zowel headliners als jonge honden steevast volle tenten trekken. Want Lowlanders kennen hun klassiekers, maar blijven altijd nieuwsgierig.

Het feest begint morgen pas écht, maar als je je tent gaat opzetten mag je dat vandaag al doen. Er zijn zeven campings, genoeg ruimte voor iedereen dus. Heb je nog even die laatste guide nodig? Wij zetten de leukste artiesten, stages en eettentjes op een rij die je dit weekend niet mag missen.

Deze artiesten wil je echt zien

We beginnen met alle toffe acts die er te zien zijn dit weekend. Wat mag je écht niet missen?

Stromae

We kennen deze Belg allemaal van zijn monsterhits Alors On Danse en Papaoutai en even was hij van de aardbodem verdwenen. Gelukkig voor ons is ‘ie helemaal terug en kan je hem zien op Lowlands. Zijn shows zitten altijd prachtig in elkaar en wie weet waagt hij zich nogmaals aan zijn viral TikTok-dansje.



Frenna

Frenna staat garant voor een nederhopparty waar jij sowieso bij wilt zijn.



Jack Harlow

De Amerikaanse artiest is voor heel even in Nederland en dat gaat nog een hele grote worden, dus die wil je ook echt live zien. Hij wordt bestempeld als een van de leiders van een nieuwe golf Amerikaanse hiphop.



The Opposites

Springen op Dom, Lomp En Famous en nog heel veel andere iconische hitjes? Let’s go!



Goldband

De heren van Goldband gaan dik! Deze drie Haagse ex-stukadoors hebben een bijzondere reputatie omdat ze tijdens hun shows vooral doen waar ze zelf zin in hebben. Een van deze mannen zou zelfs gespot zijn met zangeres Maan..



Kevin & The Animals

Slowfadeanimal, oftewel rapper Kevin, is razend populair. Zijn hit Grote Versnelling was goed voor vier FunX Awards en een Edison.



Arctic Monkeys

Deze Britse rockband gaat al een tijdje mee (en heeft ook al op dit festival gestaan) maar moet je eigenlijk echt een keer live gezien hebben. Lowlands beschrijft de show als een rockmoeras in positieve zin. Laat je onderdompelen in deze muziek en je wordt geheid fan.



Tash Sultana

Al die lockdowns waren voor Tash Sultana eigenlijk geen big deal. De Australische multi-instrumentalist maakte juist faam door een kamer om te bouwen tot studio, die vol te zetten met instrumenten en apparatuur om een onlinepubliek mee te sleuren in een sfeerrijke wereld vol avontuurlijke rock, psychedelica, elektronica, folk en pop.



Burna Boy

Afropop, dancehall en R&B, plus een snufje hiphop, vormen het muziekmenu van zanger Burna Boy, met ruim 100 miljoen streams verreweg de populairste artiest van Afrikaanse bodem. Een echte must-see, je raakt gegarandeerd vrolijk van zijn muziek.



Lewis Capaldi

Deze man heeft zónder platencontract 25 miljoen streams weten te krijgen en dat komt voornamelijk door het nummer Someone You Loved. De 25-jarige Schotse singer-songwriter is bijzonder populair en zingt met bakken emotie.



Deze stages en bijzondere plekken wil je echt even bezoeken

Er zijn een aantal plekken die je echt even moet aantippen. Er zijn natuurlijk zat stages waar de hele dag muziek wordt gedraaid maar toch zijn er ook heel veel toffe plekken waar je andere dingen kunt ervaren. Er worden live podcasts opgenomen, er zijn kunstgalerijen én je kunt zelfs auditie doen zodat jij jouw carrière als acteur kunt beginnen.

Amazon Prime Casting Agency

Kans maken op een rol in een Amazon Original? Dinertje en romcom pakken met een onbekende? Uitgebreid achter de schermen koekeloeren en op een spectaculaire wrapparty belanden? Dat kan allemaal in de Casting tent van Amazon Prime, ook gewoon aanwezig op Lowlands. Feesten én je carrière een boost geven? Wat een combo.



Bacardí Hacienda

Dansen tot je er bij neervalt? Daarvoor ben je in de BACARDÍ Hacienda aan het juiste adres. En met een fijne mix van funk, disco, hiphop, soul, tropicalia en cocktails schijnt het zonnetje hier het hele weekend lang, ook als het buiten regent.



Alpha

Spreekt misschien voor zichzelf, maar dit is toch wel dé place to be. Alle grote artiesten treden hier op en dat is toch wel een buitenkansje… want wanneer zie je Stromae of Lewis Capaldi in het echt?!



3. Trek? Plof hier dan neer voor wat te eten

Als we je één tip mogen geven over het eten: ga de Pulled Paddo’s van Vjeze Fur proberen. ‘Bevat geen troep’, zo luidt de slogan.



Daarnaast kan je een wandeling maken door Asia Street – een klein straatje vol lekker Aziatisch eten. Ramen? Dumplings? Waar kunnen we tekenen?



En vooral.. LEKKER GENIETEN!