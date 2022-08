Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelf ijs maken zonder ijsmachine: de lekkerste recepten verzameld

Als de zon zijn intrede maakt in ons leven, grijpen we allemaal direct naar ijs. Ofwel om te verkoelen, ofwel om ongegeneerd te snacken. Hoe leuk is het dan om in plaats van een bak schepijs, je eigen ijs te maken en dat zonder ijsmachine.

Want zelf ijs maken zonder ijsmachine is leuk, makkelijk én je kunt zelf kiezen welke smaken en toppings je toevoegt.

Zelf ijs maken zonder ijsmachine

Je zult er tijdens de afgelopen hittegolf wel naar gesnakt hebben: even zo’n lekker koud ijsje. Het is eigenlijk kinderspel, zelf ijs maken zonder ijsmachine. Want in de essentie heb je er maar twee ingrediënten voor nodig: slagroom en gecondenseerde melk. Afhankelijk van je recept natuurlijk, maar het makkelijkst maak je roomijs zonder ijsmachine.

Mocht je nu een overheerlijk recept tegenkomen waar je een ijsmachine voor nodig hebt? Niet getreurd. Je kunt dit recept gewoon volgen, alleen waar het recept zegt het ijs in de machine te gieten, giet jij ‘t in een afgesloten bak. Dit zet je in de vriezer en roer je elk half uur door. Je bent dus langer bezig met het ijs maken, maar goed: dan heb je ook wat!

Roomijs met gecondenseerde melk en whisky

Met dit supermakkelijke recept kun je in een paar simpele stappen zelf ijs maken zonder ijsmachine, maar mét een mixer. En een vriezer natuurlijk. Giet er je favo sterke drank door en je roomijs krijgt ineens een funky twist. Afhankelijk van hoe bont je ‘t wil maken, kun je het ijs nog aankleden met sausjes, vruchten, noten en ga zo maar door.

> Naar recept: Roomijs met gecondenseerde melk en whisky

Yoghurtijs maken zonder ijsmachine

Soms hebben we allemaal zin in dat lekkere zuurtje van een schaaltje yoghurtijs. Desnoods met onze favo fro-yo toppings, maar naturel zijn we ook tevree. Dit yoghurtijs wordt gemaakt met drie ingrediënten, heb je in vijf minuten in elkaar gedraaid en kun je na een paar uur al verorberen.

> Naar recept: Zelf yoghurtijs maken zonder ijsmachine

Speculaasijs van Kas en Paul de Leeuw

Oké, we geven toe: dit is wel héél makkelijk ijs maken, maar we zouden gek zijn als we ‘t niet zo zouden doen. Men neme een bak roomijs uit de supermarkt, een paar goeie speculazen en een dikke lepel advocaat. Even door elkaar roeren en smullen maar! Hadden we al gezegd dat zelf ijs maken zonder ijsmachine écht kinderspel is?

Naar recept: Speculaasijs van Kas en Paul de Leeuw

Szechuanpeper-ijs van Dorothy Porker

Houd je van extreme ijssmaken, dan is dit er eentje voor in je nieuwe repertoire. Oké, ‘t vergt ietwat meer voorbereiding voordat je het ijs in de koelkast kunt zetten, maar erna zullen je smaakpapillen je dankbaar zijn. Vergeet in je voorbereidingstijd niet dat dit mengsel eerst een nacht moet afkoelen in de koelkast voor je ‘t daadwerkelijk in kunt vriezen en het roerproces kan plaatsvinden. Heb je er nóg langer voorpret van.

> Naar recept: Szechuanpeper-ijs van Dorothy Porker

Chocolade tahin softijs

Als ons hart ergens sneller van gaat kloppen, dan is het wel softijs! We waren dan ook enorm verrukt toen we zagen dat zelf softijs maken zonder ijsmachine gewoon mogelijk is. Deze variant met chocolade en tahin is enorm romig. Hoe dat komt? Doordat we ingevroren bananen gebruiken. Die zorgen voor een smeuïgheid waar je U tegen zegt.

Naar recept: Chocolade tahin softijs

Roomijs met zwarte peper en krokante pijnboompitten

Roomijs met krokante pijnboompitten is altijd een goed idee, dat weten ze ook in Italië. Hier is deze smaak bij de grootste ijsketen van het land dit de nummer één bestseller. Wij aten ‘m ooit in NYC, maar omdat dat niet helemaal naast de deur is, fabriceerden we zelf het heerlijke roomijs met zwarte peper en krokante pijnboompitten. Een hele mond vol en dat allemaal zonder ijsmachine.

Naar recept: Roomijs met zwarte peper en krokante pijnboompitten

Crème fraîche ijs met geroosterde Balsamico-aardbeien

Dit recept is misschien niet ingestoken op ‘zelf ijs maken zonder ijsmachine’, maar het kan wel degelijk. Maak het recept tot aan het moment dat het ijs in de ijsmachine moet. Dan gaat jouw plan de campagne in werking en giet je het ijs in een afgesloten bak. Dit roer je elk half uur tot het een goede ijsstructuur heeft. Easy peasy!

Bananenijs

Hoe vaak gebeurt ‘t je niet dat je tros bananen bruin, bruiner, bruinst is en je ‘s ochtends denkt: „Die vitamines sla ik even over vandaag.” Er is een methode om deze overrijpe bananen nog te gebruiken. Namelijk in ijs! Je hebt voor dit bananenijs dan ook maar één ingrediënt nodig: die overrijpe bananen uit je fruitschaal.

Naar recept: IJs van overrijpe bananen

Roomijs met lavendel en witte chocolade

Deze zomer gooien we onze bloemen uit de tuin door alles heen! Zo ook ons ijs. Pluk de lavendel uit je tuin en maak er een overheerlijk dessert van, want dit roomijs met lavendel en witte chocolade wordt jouw nieuwe favoriet deze (na)zomer. Ook leuk: het ziet er ook nog eens heel feestelijk uit! Een soort disco dip voor volwassenen.

Naar recept: Roomijs met lavendel en witte chocolade

Chocoladetruffel-ijs

Nee, voor dit ijs gebruiken we niet de truffels die jij ‘t liefst in grote getale over je pasta heen raspt. Chocoladetruffel-ijs staat gewoon voor super romig en fluweelzacht. Poederig. En nog meer van die heerlijke superlatieven. Hoe kan het ook anders dat dit ijs van the queen of desserts komt: Nigella Lawson. Dan móét het wel lekker zijn.

> Naar recept: Chocoladetruffel-ijs van Nigella Lawson