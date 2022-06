Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit voedsel maakt volgens onderzoekers gelukkig (maar zo zit het echt)

Echte liefde gaat door de maag en datzelfde geldt ook voor zelfliefde. Je bent immers wat je eet en sommige producten kunnen een mens echt vrolijk maken. Althans, dat zeggen voedingswetenschappers die dit dagelijks onderzoeken. Hieronder een aantal voorbeelden van voedsel waar je spontaan vrolijk van wordt.

Maar kloppen die beweringen allemaal wel? We zoeken ‘t uit.

Voedsel dat wetenschappelijk aantoonbaar gelukkig maakt

Zwarte chocolade

Dat hele volksstammen verslaafd zijn aan zwarte chocolade, is niet zo gek. De cacao in het snoepgoed geeft namelijk dopamine en endorfine af, in de volksmond beter bekend als geluksstofjes. Verder zit er in chocolade fenylethylamine. Een hormoon dat zorgt voor verliefde gevoelens in de buik. Niet voor niets zijn Valentijnsdag en chocolade zo verbonden met elkaar. Uit onderzoek blijkt dan ook dat 60 procent van de mensen met depressieve klachten een tekort heeft aan deze stof. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er in chocolade ook cannabinoïden-achtige stoffen te vinden. Deze maken je niet high, maar wel relaxed. Voel je dus vooral niet bezwaard als je tijdens een rotdag verlangt naar een stukje chocola. Je lichaam heeft het nodig.

Zalm

Misschien lijkt zalm vlees noch vis, maar qua moraalbooster is er eigenlijk geen beter voedsel te bedenken. De vis zit vol vetstoffen die het humeur aanzienlijk verbeteren. Daarnaast helpen deze bij het aanmaken van melatonine, het hormoon dat zorgt voor een goede nachtrust. Verder geeft de aanwezige Omega 3 in de zalm je huid en haar een gezonde glans, wat natuurlijk altijd prettig voelt. Tot slot zijn er wetenschappelijke aanwijzingen dat Omega 3 helpt om depressies tegen te gaan. Kortom: een vis die zelfs de grootste pechdag weet om te buigen naar happy end.

Maakt voedsel gelukkig?

Banaan

Niet alleen zijn bananen goed voor de bloedsuikerspiegel, ze helpen bij afvallen, verminderen spierkrampen, bestrijden maagzuur, helpen de nieren, verbeteren de spijsvertering, zorgen voor sterkere botten, controleren de bloeddruk, versterken de concentratie én verbeteren de motivatie. Het is ook de fruitsoort die de dag een stuk gelukzaliger kan maken. Dit dankzij het stofje tryptofaan, dat de aanmaak van serotonine stimuleert. Een stof die zorgt voor een ontspannen gevoel en een verbeterde stemming. Een dag beginnen met een banaan kent dus eigenlijk alleen maar voordelen.

Tomaten

Dat tomaten mogelijk preventief werken tegen bepaalde soorten kanker, is al een tijdje bekend. Volgens Chineze wetenschappers kan dit fruit (tomaten zijn geen groente) echter ook depressies voorkomen. Mensen die tweemaal per week hun tanden zetten in een tomaat zouden zelfs 46 procent minder kans hebben op deze psychische aandoening. De onderzoekers houden wel een slag om de arm. Zo is het ook mogelijk dat mensen die veel tomaten eten sowieso een gezondere leefstijl leiden, die in zijn algemeenheid zorgt voor minder depressie. Iets wat ook meteen het probleem aangeeft met dergelijke onderzoeken…