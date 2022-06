Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: moet je rauwe kip wel of niet wassen voordat je het bakt?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: moet je rauwe kip wassen voordat je het bakt, of juist niet?

Meer dan een kwart van de kip-etende Nederlanders spoelt rauwe kip af onder de kraan voordat ze het snijden of bakken in de pan. De meesten doen dit omdat ze bacteriën weg willen spoelen, zodat de kip hygiënischer wordt. En hoewel we die gedachten snappen, raadt het Voedingscentrum toch af om dit te doen. Metro haalde verhaal bij Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid en etikettering bij het Voedingscentrum.

Rauwe kip wassen, ja of nee?

„Kip is helaas een product waardoor nog veel mensen ziek worden. Het is goed om te weten dat door wat je zelf doet in de keuken, je een voedselinfectie kunt voorkomen”, vertelt Van der Vossen.

Eén van die dingen om voedselinfectie te voorkomen, is door rauwe kipfilet níét te wassen. Juist door de kip te wassen, verspreid je namelijk bacteriën in de keuken. Doordat het sap van de rauwe kip in contact komt met spetterend water, komen de druppels met bacteriën op het aanrecht terecht. „Bacteriën worden na het wassen gevonden in de gootsteen, op het aanrecht of op de spullen die op het aanrecht liggen, zoals een snijplank of mes”, laat Van der Vossen weten.

Zo ziek kan je worden van salmonella

Het gaat hierbij om de bacteriën salmonella of campylobacter. De symptomen van een voedselvergiftiging door deze bacteriën zijn niet mis. Denk aan klachten als diarree, buikpijn en koorts, maar ook spierpijn en hoofdpijn. Hoe ziek iemand wordt, hangt volgens de veiligheidsexpert af van verschillende factoren. „De hoeveelheid kip die de persoon gegeten heeft, de specifieke soort bacterie en de weerstand van de persoon spelen allemaal een rol.”

De klachten kunnen volgens de expert voedselveiligheid tot een week aanhouden, maar in sommige gevallen „kunnen mensen nog wekenlang last hebben van darmkrampen. Het is bekend dat kwetsbare groepen, zoals hele jonge kinderen, ouderen, mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen, ernstiger ziek kunnen worden. Voor hen is het nog belangrijker om hygiënisch te werken”, aldus Van der Vossen.

Vind jij het toch echt fijner om de kip wel te wassen voordat je het stukje vlees in de pan legt? „Ons advies is dan om het niet onder de kraan te doen, maar bijvoorbeeld in een teil met water. Zorg er in elk geval voor dat het zo weinig mogelijk spettert”, laat Van der Vossen weten. Ook raadt ze aan om na het wassen het aanrecht, het keukengerei en alle contactoppervlakken goed schoon te maken met heet water en een sopje. En vergeet niet om je handen grondig te wassen nadat je de rauwe kipfilet aanraakt.

🥑 Ook een vraag over voeding? In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op.

