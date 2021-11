Het eetdagboek van politieagent Frans (43): ‘Ik ben geneigd om tijdens de nachtdiensten ongezonder te eten’

Frans is politieagent bij de eenheid Oost-Brabant. Hij deelt alles over zijn baan op Instagram en TikTok. In dit artikel deelt hij zijn eetdagboek van een werkdag.

Het eetdagboek van politieagent Frans

Ontbijt:

Ontbijtgranen met magere yoghurt.

Lunch:

Een boterham met kaas.

Avondeten:

Een uitgebreide Indonesische Gado Gado met verse producten.

Snack:

Niets. „Doordeweeks snack ik niet, in het weekend als ik vrij ben, dan eet ik wat chips bij een spannende film.”

Wat voor eten neem je mee op een drukke, onvoorspelbare werkdag?

„Tijdens mijn werk probeer ik zo min mogelijk te snacken. Doordat ik onregelmatig werk, is een vast eetpatroon wel lastig. Tijdens de dagdienst zit ik in een normaal ritme, maar tijdens de middagdienst moet ik eten op het werk. Dan is het soms lastig om voedzaam en gevarieerd te eten. Vaak neem ik vanuit huis voorbereide maaltijd mee, maar door meldingen kom je ook vaak niet op het bureau. Dan wordt er gekozen voor wat makkelijks onderweg.

Tijdens de nachtdiensten eet ik gewoon het dagpatroon en snack ik in de nacht wel eens een mueslireep, een hartige reep of een soepje uit de automaat. Ik ben geneigd om tijdens de nachtdiensten dus wat ongezonder te eten. De zak met dropjes moet ik echt thuis laten, want dan blijf ik snoepen.”

Over snoepgoed gesproken: het standaard Amerikaanse beeld van politieagenten die dagelijks donuts eten, kennen we dat ook hier in Nederland?

„Buiten het feit dat donuts prima te eten zijn, hebben we deze niet standaard naast de koffieautomaat liggen. Al maken we daar zelf natuurlijk ook regelmatig grappen over als mensen daar naar vragen.”

Zelf uitgebreid koken, of snel en makkelijk?

„Ik vind koken heel erg leuk en sta op feestdagen dan ook uren in de keuken. Mijn partner heeft het geduld niet om te koken, dus daarin vullen we elkaar goed aan.”

Eet je vaak buiten de deur?

„Sinds anderhalf jaar ben ik vader van een zoontje, en dan schiet rustig buiten de deur eten erbij in. We zondigen wel een keer per week met vette hap uit de friettent. Als we uit eten gaan, dan is een Grieks restaurant mijn favoriet.”

Liever een AVG’tje of toch een buitenlandse keuken?

„Doordeweeks kook ik bijna altijd AVG-gerechten met zoete aardappel en verse groenten. Maar ik ben een liefhebber van Oosters eten. Ik houd van de diversiteit van gerechten, vaak in combinatie met verse knapperige groenten en de pittige smaak. Ik maak ook altijd veel te veel, omdat ik mijn gasten graag wil meenemen in de veelzijdigheid van de gerechten.”

Als welk gerecht zou je jezelf omschrijven?

„Onze ‘klanten’ noemen mij wel eens een pannenkoek, maar dat is niet persoonlijk denk ik dan maar… Ik zou mezelf eerder omschrijven als een Griekse Bifteki. Dat is gehakt, met daarin feta. Een ruw stuk vlees met een verrassende inhoud. Ik ben goed in verbinding aangaan met anderen, het gehakt versus de feta. Soms is de smaak wat pittig, maar ik blijf toegankelijk voor een breed publiek. Ik houd van improviseren en blijf rustig onder alle omstandigheden.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.

Reactie op het eetdagboek van Frans Top: „Structuur is belangrijk. Mocht het beperken van het aantal snacks je helpen om die structuur op dagbasis te behouden, dan is dat zeker goed!” Tip: „Het klinkt alsof je op een werkdag flink aan de bak moet. Denk je er wel aan genoeg te eten? Op het eerste gezicht klinkt het als wat weinig energie!”

