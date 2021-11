Het FODMAP-eetdagboek van Willeke (28): ‘Lactose triggert mijn PDS-klachten enorm’

We zijn er dag in, dag uit mee bezig: eten. Wat eet jij op een normale, doordeweekse dag? We vragen het elke week aan een andere Nederlander. Het kan namelijk hartstikke verfrissend zijn om verschillende meningen over eten te horen. Gaan mensen voor gezonde keuzes, of toch voor lekker makkelijk? Met vandaag: het eetdagboek van Willeke (28).

Willeke volgt sinds een paar maanden het FODMAP-dieet om erachter de komen waar haar Prikkelbare Darm Syndroom-klachten vandaan komen. Ze neemt ons mee aan de hand van haar voedingsdagboek van een doordeweekse dag.

Het eetdagboek van Willeke

Ontbijt:

Lactosevrije kwark met druiven en lijnzaad.

Snack:

Mango.

Lunch:

Havermout met een klein beetje whey hydro vanille, geraspte wortel, pindakaas en een halve banaan.

Snack:

Een blikje Cola Zero. Vier maiswafels met lactosevrije roomkaas en kipfilet.

Avondeten:

Een gezondere kapsalon gemaakt met aardappels, kipfilet, tomaten, komkommer, sla en met een glutenvrij sausje. Als toetje een latte macchiato caramel met een glutenvrije oatie.

Snack:

Lactosevrije kwark met druiven en lijnzaad. „Ik eet eigenlijk altijd voor het slapen gaan een bakje kwark, soms ook met ander fruit of gepofte tarwe.”

Eet jij elke dag verschillend, of juist veel hetzelfde?

„Ik merk dat ik tijdens het volgen van het FODMAP-dieet wat meer vasthoud aan een vaste structuur qua eten. Dit doe ik omdat ik merk dat ik daar goed op reageer en ik zo beter kan achterhalen waar ik klachten van krijg. Mijn havermout met wortel en pindakaas is bijvoorbeeld een van de vaste waardes in mijn voedingspatroon.”

Wat houdt het FODMAP-dieet eigenlijk in, en waarom doe je dit?

„Half september ben ik gestart met het FODMAP-dieet. Ik had daarvoor veel last van buikpijn, misselijkheid, een opgeblazen buik en een hele slechte stoelgang. Ik was op een gegeven moment zo extreem moe dat mijn lichaam zeer deed van vermoeidheid. Waar ik normaal vijf keer per week ging sporten en regelmatig met vriendinnen afsprak, lag ik nu liever op de bank of op bed. Ik had nergens meer energie voor.

Het FODMAP-dieet wordt gebruikt om mensen te helpen hun symptomen van het Prikkelbaar Darm Syndroom onder controle te krijgen. PDS is een chronische darmaandoening. Het doel van het dieet is erachter komen welke voedselgroepen je PDS-klachten triggeren. Je start met de eliminatiefase, hierin ga je alle voedingsmiddelen die hoog in FODMAPs zijn, uit je voeding elimineren. De eliminatiefase wordt opgevolgd door de herintroductiefase. In de herintroductiefase ga je per voedingsgroep testen hoe je daarop reageert. Zo kom je erachter van welke voedingsgroep(pen) je klachten krijgt.”

Welke producten mag jij nu bijvoorbeeld niet eten?

„Gedurende de eliminatiefase mag je best veel niet: tarwe, lactose, ui, knoflook, en fructose bijvoorbeeld. Zelfs gezonde dingen als champignons, bloemkool, appels, peren en zoete aardappel mag ik niet eten.

Ik heb de groep lactose al getest, en ben erachter dat lactose mijn klachten enorm triggert. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel lactosevrije producten: lactosevrije kwark en zelfs chocolademousse. Daarnaast is mijn verwachting dat ik ook op tarwe reageer, maar ook daar zijn tegenwoordig ook veel vervangers voor.

Wat ik vooral erg lastig vind en erg mis, is bestellen waar je echt zin in hebt als je uit eten gaat. Momenteel ben ik meer een menukaart aan het scannen op wat ik wél zou mogen. En als ik naar een verjaardag ga of met vriendinnen afspreek, dan moet ik echt vragen wat er qua eten is of zelf iets meenemen.”

Geef je veel geld uit aan boodschappen?

„Wij geven best veel geld uit aan boodschappen, met zijn tweeën geven wij ongeveer 100 tot 125 euro per week uit. We houden van gezond en lekker eten, en dat kost nou eenmaal wat meer. Ik ging ook regelmatig uit eten of lunchen, maar tijdens het FODMAP-dieet nu wat minder, omdat het erg lastig is met bepalen wat ik wel en vooral ook niet mag eten.”

Zelf uitgebreid koken, of snel en makkelijk?

„Doordeweeks kies ik voor snel en makkelijk, maar als er wat meer tijd is, vind ik het ook leuk om wat nieuwe gerechten te proberen! Doordeweeks vind ik een AGV’tje erg lekker en makkelijk, maar als er meer tijd is, vind ik het leuk om tapas te maken.”

Welk gerecht is typisch Willeke?

„Wat typisch mij is, is dat ik altijd een gezondere variant maak van gerechten. Denk bijvoorbeeld aan een kapsalon, pizza of een groene curry met bloemkoolrijst.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.

Reactie op het eetdagboek van Willeke Top: „Goed dat je weet wat je triggert met betrekking tot je Prikkelbare Darm Syndroom, waardoor je zonder al te veel aanpassingen je leven kan leiden zoals je dat zou willen!” Tip: „Kijk eens af en toe na of er structureel voedingsmiddelen zijn die je vermijdt, en welke verschillende voedingsstoffen deze bevatten. Wie weet dat je misschien hier en daar wat voedingsstoffen zou kunnen mislopen.”

Ook (anoniem) meedoen aan Het Eetdagboek? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. Het Eetdagboek en we nemen contact met je op. Het vorige eetdagboek vind je hier.