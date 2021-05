Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Bas Menting

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van radio-dj Bas Menting.

Momenteel maakt Bas Menting samen met Mart Meijer van maandag tot donderdag de avondshow op 538 tussen 21.00 en 00.00 uur. Daarnaast is hij – ook met Mart – bezig met de podcastproductie Stil in mij voor het wetenschappelijke tijdschrift Quest. Daarin proberen ze aan de hand van twaalf experimenten te ontdekken of je aan helemaal niets kunt denken.

De 5 favorieten van Menting zijn:

1. Voor de show in Toomler

Dit is de podcast van comedyclub Toomler. Comedians Rayen Panday en Stefan Pop nemen je mee door eigen verhalen van de afgelopen week, op zoek naar comedy in het dagelijks leven. Ik vind het echt inspirerend om te horen hoe de humor in hele normale dingen te vinden is, dingen die jij en ik ook meemaken. Het enige verschil tussen jou en mij en de comedians is dat zij het kunnen duiden. De podcast leert me echt anders naar situaties kijken en dat helpt me om verhalen op de radio te brengen. Regelmatig schuiven er collega-comedians aan. Waanzinnige podcast, nog geen minuut van gemist.

2. De Brand in het Landhuis

Een beetje cliché om deze in het rijtje te zetten, maar ik blijf de zoektocht van Simon Heijmans zo onbeschrijfelijk mooi vinden. Het verhaal is absurd, zijn spanningsbogen zijn goed, de muziek van Amir Vahidi sluit perfect aan bij het verhaal en voor de woordkeuze is een staande ovatie op z’n plaats. En misschien helpt het dat ik zelf op een steenworpafstand van Vught ben opgegroeid, daar waar het verhaal zich afspeelde.