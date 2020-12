Wat zetten we dit rare jaar op het menu van het kerstdiner?

Maatregel hier, coronamaatregel daar, één ding is zeker: de kerstdagen en dus het kerstdiner (of misschien wel twee) komen eraan.

Het wordt allemaal even anders op die gezellige 25e en 26e december; tenzij je het dringende advies om max drie mensen uit te nodigen totaal negeert natuurlijk. Da’s alleen niet de bedoeling en hoe dan ook: driekwart van de Nederlanders heeft gewoon hartstikke veel zin in kerst plus kerstdiner, ondervond supermarkt Jumbo onlangs tijdens een onderzoek. Ook al zal het voor velen intiemer zijn dan ooit.

Wat komt er dit jaar eigenlijk (vaak) op het menu? De genoemde supermarkt zocht dat uit.

Klassiekers bij het kerstdiner

In dit rare jaar zullen veel mensen teruggrijpen op tradities en beproefde recepten, zo komt naar boven in het genoemde onderzoek. Kijk dus niet vreemd op als je bij je schoonmoeder aanschuift en dit op het kerstmenu staat:

• garnalencocktail

• (luxe) varkenshaas

• zalm in bladerdeeg

• kerst-ijstaart

Ook weer populair: gourmetten, jawel! Met tegenwoordig ook aandacht voor vega uiteraard, in plaats van alleen maar stukjes biefstuk, hamlap, een miniburger en partjes frikadel. Niks mis mee, tradities mag je zeker tijdens een coronakerst koesteren. Colette Cloosterman-van Eerd van Jumbo: „Bijna de helft van de Nederlanders kiest dit jaar meer dan in andere jaren voor gemak. Of voor een minimale inspanning met een maximaal resultaat.” Haar tip voor iets wat in een handomdraai op tafel staat: „Een luxe bavette met pesto.”

Ook ‘in’: een veggie kerstdiner

Vegetarische opties zijn ook steeds populairder tijdens de feestdagen. Vooral onder jongeren is dit een duidelijke trend: van de mensen onder de 30 jaar zet 17 procent een vegetarisch hoofdgerecht op tafel. Onder vijftigers is dit 4 procent. De tip dit jaar: een rollade van flespompoen. Of wat dacht je van carpaccio van groenten en als hoofdgerecht gaan we dan – we volgen de traditie – voor een vegetarisch gourmetassortiment. De supermarkt en (vegetarische) slager helpen je er graag bij.

Andere kerstdiner 2020-feitjes die uit het supermarktonderzoek naar voren kwamen:

• Vier op de tien Nederlanders wist rond 10 december al wat de kerstpot zou schaffen.

• Voor niet-vegatariërs is de varkenshaas op het kerstdiner als Bohemian Rhapsody in de Top 2000, al heeft Danny Vera daar deze editie een stokje voor gestoken. Of de varkensrollade, bavette, zalm of roodbaarsfilet zo’n Rollercoaster op bij het kerstdiner kunnen zijn, dat is afwachten.

• Een derde van de Nederlanders kiest voor soep als voor- of bijgerecht.

• Zes op de tien zet ijs als dessert op het kerstmenu.

Nog meer traditie bij het kerstdiner

Ook de online slager The Butchery (‘met 100 procent dierenwelzijn-garantie’) heeft uitgevist dan wel -gevogeld wat er de komende feestdagen op het kerstmenu staat. Ook hier komt dat ene woord weer boven: traditie. „Traditie speelt een glansrol”, meldt de site zelfs. Naast gourmet, de rollade (als was die van oma vroeger natuurlijk het lekkerst), wild en het varkenshaasje in roomsaus, komen de volgende gerechten volgens The Butchery vaak op de Nederlandse kersttafel te staan.

Gevulde kalkoen

Ja echt! Gevulde kalkoen stijgt met stip op de culinaire kerstladder van ons nuchtere kikkerlandje, hoewel vooral bekend van Thanksgiving en de Amerikanen natuurlijk. Best een leuke gedachte immers, met z’n ‘allen’ aan tafel, stilstaan bij alles waar je dankbaar voor mag zijn (al klinkt dat dit jaar misschien een beetje gek). Gevulde kalkoen is het boegbeeld van van het traditionele dankfeest en daarmee misschien ook wel voor gezamenlijk tafelen.

Kerstham

De kerstham wordt meer een meer een traditie, wordt gemerkt in Nederland. De mooiste gerechten komen inmiddels voorbij… In veel landen is de x-mas-ham al jarenlang een klassieker, het liefst bestreken met honing en bruine suiker. Ziet er ook nog eens superfeestelijk uit. Kan een blijvertje worden.

Beef Wellington

Deze op-en-top Britse dis waaide over en ging niet meer terug. Misschien is het Jamie Oliver, misschien niet, maar het ossenhaasgerecht in bladerdeeg wint flink terrein in ons land. Bij de betere en geduldige chefs, dat wel, want een klassieke beef wellington vergt enige skills.

Steaks & Roasts

Steaks & Roasts gaan altijd al lekker, vandaar dat het hoofgerecht het lijstje afsluit. Want écht traditionele kerstgerechten zijn het natuurlijk niet. Toch blijkt er een grote doelgroep voor exclusief vlees zoals A5 Japans Wagyu en ‘vergeten vleessoorten’ als longhaas en bavette – zoals ook het eerste onderzoek vertelde – worden tijdens de kerstdagen massaal verorberd.

The Butchery is voor komende week nog bezig met enkele recepten voor de vegetariërs onder ons. Die worden aan de website toegevoegd. Eén is er al zeker, meldt een woordvoerder, want altijd populair: bospaddenrisotto.

Of je nu kiest voor het traditionele varkenshaasje, je vega-gourmet of een zorgvuldig en lang bereide beef Wellington, eet smakelijk!

