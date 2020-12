Veel meer kerstkaarten en brieven verstuurd: ‘Mensen willen elkaar een hart onder de riem steken’

We versturen elkaar dit jaar massaal een kerstkaartje. Sinds de lockdown vorige week is ingegaan, bezorgt PostNL meer dan 14 miljoen kerstkaarten en brieven per dag. En dat is veel meer dan voorgaande jaren.

Dat meldt de bezorgdienst. Het komt neer op meer dan het dubbele van een gemiddelde dag.

Op basis van de hoeveelheid verstuurde kerstwensen in de afgelopen jaren ging PostNL ervan uit dagelijks 11,7 miljoen kaarten en brieven te gaan bezorgen. In praktijk bleek dit dagelijks om 2,3 miljoen kerstwensen meer te gaan. En dat heeft de bezorgdienst het nog niet eens over de pakketten. Dagelijks gaan er 1,7 miljoen door de handen van – alleen al – de PostNL-bezorgers.



It’s that time of the year again. Kerstkaarten en brieven schrijven. pic.twitter.com/sToOTXmlBW — Sabine de Witte🦉 (@sabinedewitte) December 20, 2020

Een hart onder de riem steken

„Veel mensen willen elkaar een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd”, constateert Resi Becker, directeur Mail Nederland van PostNL. „30.000 collega’s werken elke dag hard aan het ophalen, sorteren, voorbereiden en bezorgen van heel veel post. We doen er alles aan om elke dag opnieuw miljoenen kaarten en brieven op de mat te laten vallen, soms gebeurt dat misschien iets later door de drukte.”

Om ervoor te zorgen dat alle post kan worden afgeleverd en de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd, houdt de pakketdienst al zijn postsorteercentra deze drukke periode ook op zondag open. Bovendien wordt er langer doorgewerkt. Daarnaast zijn er extra brievenbuslichtingen op alle zondagen in december. Tot slot heeft de onderneming op de maandagen extra postbezorgdagen ingelast. Hiermee is de kans extra groot dat jouw brief of kerstkaart misschien nog voor kerst wordt bezorgd.

