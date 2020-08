Je slaapkamer verbouwen: van kledingkast tot dakkapel

Heb jij het gevoel dat je niet alle mogelijkheden uit je slaapkamer haalt? Zijn er zaken die je graag op je slaapkamer zou willen hebben die nu niet passen? Zet wensen om in daden en creëer voor jezelf de slaapkamer die je altijd al wilde.

Hier volgen een aantal voorbeelden voor mogelijke aanpassingen ter inspiratie.

Dakkapel

Heb je een zolderkamer, maar relatief weinig ruimte waar je ook daadwerkelijk kunt staan, dan kan het laten plaatsen van een dakkapel een enorme upgrade bieden. Hoe bescheiden zo’n relatief kleine toevoeging ook lijkt, levert het vaak veel meer ruimte op dan je zou verwachten. Natuurlijk is het niet de goedkoopste ingreep, maar het is er wel een die de opties op jouw slaapkamer flink kan vergroten én tegelijkertijd ook de waarde van je huis doet stijgen. Je maakt immers van je zolderkamer een volwaardige slaapkamer. Een klein minpuntje van deze ingreep is dat je er minder ruimte door overhoudt op je dak om zonnepanelen te plaatsen.

Ruimte maken voor een kledingkast

Altijd al een fatsoenlijke kledingkast op je kamer willen hebben, in plaats van altijd naar een andere ruimte in huis te moeten voor je kleding? Misschien kun je dan overwegen om offers te maken om dit mogelijk te maken op je slaapkamer. Zit er nog een wastafel in je slaapkamer, dan kun je je afvragen of je deze echt nodig hebt. Je kunt immers ook naar de badkamer. Als je de wastafel verwijdert, heb je meteen flink aan ruimte voor een kledingkast gewonnen. Kijk ook rond voor andere zaken die kunnen plaatsmaken, zoals een stoel, paspop of ander object dat je gebruikt om kleding op te bewaren. Met een kleerkast wordt dit wellicht overbodig.

Groter bed

Heb je een eenpersoonsbed of twijfelaar en wil je eigenlijk heel graag een groter bed, of het nu is om zelf de ruimte te hebben of omdat je er comfortabel samen met je partner wilt kunnen slapen? Vraag jezelf dan af wat je daarvoor bereid bent op te geven. Je verliest er immers flink wat ruimte door. Zijn er kasten die ook in een andere ruimte kunnen staan? Is er een wastafel die weg kan? Heb je muziekinstrumenten staan die wellicht ergens anders naartoe kunnen verhuizen of in een beugel aan de muur gehangen kunnen worden? Wellicht is er ook decoratie die plaats kan maken.

Sfeerverlichting

Grijp de verbouwing van je slaapkamer aan om hem wat sfeervoller en romantischer te maken. Ga voor mooie nachtlampjes met warm licht. Installeer een dimmer voor de hoofdverlichting. Plaats een verlichtingssysteem waarvan je met een afstandsbediening of met je smartphone de kleur en intensiteit van het licht kunt aanpassen. Creëer een aantal plaatsen waar je eventueel kaarsjes zou kunnen aansteken. Heb je nog geen televisie, plaats dan een smart-tv of tv met Google Chromecast zodat je kunt Netflixen in bed.

Airco

Als je toch bezig bent met een upgrade voor je slaapkamer, dan is het ‘t overwegen waard om budget te reserveren voor een airconditioning unit. Dat is misschien niet goedkoop of erg mooi, maar het betekent wel dat je het hele jaar in een comfortabel klimaat kunt slapen. Dit kan met name als het erg warm is voor betere nachtrust zorgen en dat is uiteindelijk toch waar een slaapkamer voor bedoeld is.

