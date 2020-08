Ruim helft bezoekers horeca stoort zich aan laksheid andere gasten

Zes op de tien Nederlandse horecabezoekers stoort zich aan de onverschilligheid van medegasten ten opzichte van de coronamaatregelen.

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder meer dan duizend Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden vindt 49 procent dat de coronamaatregelen in de horeca over het algemeen slecht worden nageleefd.

Veel jongeren storen zich bij bezoek horeca

Opvallend genoeg storen vooral jongeren (60 procent) en ouderen (66 procent) zich aan de – in hun ogen – losse(re) houding van andere horecabezoekers. Onder dertigers bedraagt dit percentage 53 procent. „Wanneer je met een biertje in je hand op het terras zit, is het makkelijk om de ellende van de afgelopen maanden te vergeten”, zegt Vince Franke van Acties.nl. „Ondanks dat ik me zoveel mogelijk aan de voorschriften van het RIVM probeer te houden, gaat het soms nog weleens mis. Voordat je er erg in hebt, zit je bijvoorbeeld al met te veel mensen aan tafel. Ik begrijp dat dit voor andere gasten enorm frustrerend kan zijn.”

Timeslots in horeca

Naast de lakse houding van andere gasten zijn ook de verplichte timeslots voor veel horecabezoekers een bron van ergernis. De helft van de respondenten zegt hierdoor minder van zijn eten en/of drinken te genieten. In combinatie met de andere coronamaatregelen leidt dit er volgens 36 procent van de ondervraagden toe dat de prijs-kwaliteitverhouding in de horeca momenteel ondermaats is. Limburgers (49 procent) zijn hierover het meest kritisch, Utrechters (29 procent) het minst. Franke: „Natuurlijk waren de timeslots even wennen, maar persoonlijk ben ik er wel een voorstander van. In plaats van eindeloos dineren en blijven plakken, weet je hierdoor heel duidelijk waar je aan toe bent en kun je er zelfs naadloos omheen plannen. Als je écht uitgebreid wil dineren, is anderhalf uur alleen wel iets te krap. Daarvoor zou misschien een uitzondering gemaakt kunnen worden.”

Thuis uitnodigen

Uit het onderzoek blijkt verder dat 70 procent van de ondervraagden vindt dat de horeca er niet leuker op is geworden vanwege de coronamaatregelen. 63 procent van hen spreekt daarom met bezoek liever thuis af dan in een café of restaurant. Dertigers zijn met 59 procent het minst geneigd om vrienden en/of familie thuis uit te nodigen. Franke: „Een avondje uiteten gaan, is voor mij echt een uitje waarbij de beleving voorop staat. Ik merk dat ik door het coronavirus iets meer op mijn hoede ben, waardoor ik toch minder van mijn natje en droogje geniet. Heel erg natuurlijk, want qua service en kwaliteit is er helemaal niks veranderd. Als gast word je momenteel misschien zelfs wel meer in de watten gelegd dan daarvoor.”

