FNV: ‘Hele horecasector moet drastisch op de schop’

De horeca moet drastisch op de schop om toekomstbestendig te zijn. Dat stelt FNV Horeca. „Kijk niet alleen naar de korte termijn, maar juist ook naar de toekomst.”

FNV Horeca heeft brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en een aantal grote horecawerkgevers gevraagd om na te denken over ingrijpende maatregelen in de sector. De enige voorwaarde die de bond stelt is dat „het arbeidsrecht wordt gerespecteerd”. De vakbond hoopt dat er op die manier zoveel mogelijk banen behouden kunnen worden.

Onzekere contracten in horeca

„De horeca zoals die nu is ingericht, is niet toekomstbestendig”, zegt FNV Horeca-bestuurder Edwin Vlek. „Horecaondernemers zijn vooral bezig met het nu.” De afgelopen jaren waren gouden tijden voor de horeca; er was een tekort van 70.000 horecamedewerkers. Maar toen kwam de coronacrisis. „Veel werknemers kwamen erachter dat ze een flexibel contract hebben; 70 procent van het horecapersoneel heeft zo’n contract. En dat maakt het allemaal erg onzeker.”

Vlek benadrukt dat de afgelopen tijd veel horecamedewerkers de sector hebben verlaten. „Er wordt veel van hen gevraagd. Als je dan wel de lasten, maar niet de lusten ervaart, wordt dat een probleem.” Hij maakt zich zorgen. „We zien het gebeuren dat er straks geen gekwalificeerd personeel meer is.”

Plan van aanpak voor horeca

Op 1 oktober lopen de steunmaatregelen vanuit de overheid af en moeten bedrijven weer op eigen benen staan. „Door de enorme omzetverliezen en de huidige maatregelingen, vinden er al helaas al veel reorganisaties plaats. Hoe mooi zou het zijn als we tot een plan van aanpak komen om zo de horeca als geheel „door deze moeilijke tijd heen te loodsen”.

Een aantal grote horecawerkgevers staat positief tegenover het initiatief van de vakbond en willen op korte termijn gesprekken voeren over samenwerking. KHN-voorzitter Robèr Willemsen laat weten dat de organisatie „geen haast maakt” om het gesprek aan te gaan met de vakbond. „Het vertrouwen in de bond is aan het begin van de coronacrisis hard geschaad”, legt Willemsen uit. „Wij stelden toen concrete vragen over het mogelijke uitstellen van betalen van vakantiegeld, opnemen van vakantiedagen of bevriezen van de pensioenlasten. Bij de bond was toen nul bereidheid en ze bood geen enkel perspectief. Inmiddels hebben veel horecawerkgevers al laten zien dat ze hun zaken zelf goed kunnen regelen met de werknemers.”

Geen anderhalve meter aan tafel

KHN spande twee weken geleden een kort geding aan tegen de overheid over de coronamaatregelen die gelden in de horeca. KHN wil zo snel mogelijk versoepelingen, in het bijzonder als het gaat om het aantal mensen dat binnen anderhalve meter van elkaar aan een tafel mag zitten.

Volgens de branche zijn de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk. Ook staan ze volgens KHN haaks op versoepelingen die op andere gebieden wél zijn doorgevoerd. De organisatie verwijst bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer, personenvervoer, de sport en het onderwijs.

„Het water staat horecaondernemers aan de lippen”, stond in een toelichting op het besluit. Er is volgens de KHN geen enkel perspectief en voor velen dreigt faillissement. Doordat zitten verplicht is, is de exploitatie van een club of nightlife-bedrijf in de ogen van KHN bijvoorbeeld feitelijk onmogelijk. Voor veel bedrijven zouden de steunregelingen van de overheid neerkomen „als een druppel op een gloeiende plaat”.

Toekomst

Vlek: „Het is mooi dat KHN een kort geding aanspant, maar dit gaat vooral over de korte termijn. Laten we ook met elkaar kijken naar een stabiele toekomst. Uiteraard voor het belang van de sector: ultieme gastbeleving, gezonde horecaondernemers en tevreden medewerkers.”

