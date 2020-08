‘Moeilijke eters’ kunnen gewoon heel goed proeven

Ben je volgens de mensen bij wie je over de vloer komt maar een moeilijke eter? Lust je geen dingen die anderen overheerlijk vinden? Dan ben je niet direct een moeilijke eter maar kun je misschien gewoon heel goed proeven.

Door een paar extra setjes smaakpapillen op je tong, proef je net een wat meer dan je normaalbedeelde mede-eter. Daardoor kunnen producten als broccoli, spruitjes, koffie, chocola en bier extra bitter smaken in jouw beleving. Daarmee ben je dus geen moeilijke eter, eerder een superproever. Er bestaat namelijk een afwijking die ervoor zorgt dat sommige mensen veel meer proeven dan andere eters.

Niet direct een snob

Smaakpapillen zijn receptoren op je tong die ervoor zorgen dat er een seintje naar je hersenen gaat met informatie of je eten zoet, zout, zuur, bitter of umami is. Superproevers hebben extra smaakpapillen. Dat klinkt misschien als een fantastische eigenschap, in werkelijkheid maakt het ’t meest lekkere eten simpelweg niet te vreten. Ben je een superproever, dan betekent dat dat je heel goed kunt proeven, niet dat je een vervelende, kieskeurige en culinaire snob bent. Of nou ja, niet per definitie.

Genetische afwijking

Naast de extra cellen op de tong, hebben superproevers waarschijnlijk ook een genetische afwijking, weet Metro UK. Ze hebben het gen TAS2R38, die ze extra gevoelig maakt voor 6-n-propylthiouracil (PROP). Dit maakt bittere smaken extra bitter. Er zijn overigens ook uitzonderingen, sommige superproevers reageren juist op zoute of zoete smaken. Een zak snoep of een berg naturel chips is voor deze mensen niet te hachelen.

Er wordt geschat dat zo’n 25 procent van de mensen een superproever is. Vrouwen kunnen vaker goed proeven dan mannen. Er zijn overigens ook nog grotere pechvogels: de mensen die niet kunnen proeven. Deze mensen hebben juist minder smaakpapillen, waardoor ze (bijna) niks proeven. Die kunnen dus mooi je spruitjes opeten.

