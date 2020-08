Twentse supermarkt ondanks verbod open: ‘M’n hart klopt in m’n keel’

Ondanks een verbod van de veiligheidsregio, ging supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen gewoon open vanmorgen. „Dit is een statement voor de rest van het land, zeggen andere bedrijfsleiders.” Later toegevoegd: de supermarkt is rond tien uur vanmorgen alsnog gesloten.

„De handhavers zijn er…” Met die woorden hangt supermarkteigenaar Raymond Berning op. Buiten staan tientallen mensen die hem een hart onder de riem willen steken, waaronder ‘Vrije Tukkers’, een club „nuchtere Tukkers, die staan voor recht en de juiste corona-aanpak, niet voor een theoretische aanpak die niemand kan handhaven.”

De steunbetuigingen doen hem goed. „Ik ben er echt van onder de indruk. Dank jullie wel lieve mensen.”

Waarschuwingen

De veiligheidsregio had Raymond Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn supermarkt, die in de hele regio onder andere bekend staat om z’n grote en goedkope aanbod van koffiesoorten, vanaf vandaag gesloten moet houden, totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.

Maar Raymond Berning ging tóch open.

Statement

Hij is nerveus, kijkt telkens door de ramen of de politie op de stoep staat. „M’n hart klopt in m’n keel, ik heb al nachten niet geslapen en dat komt niet door de hitte, maar door de frustraties. Ik ben nu banger voor de handhavers dan voor corona.” Door verschillende bedrijfsleiders in heel het land is hij al gebeld, van Rotterdam tot Roermond. „Ze zeggen dat ook zíj hetzelfde probleem hebben, en dat de anderhalvemeter niet te handhaven is in de supermarkten. Ze zijn blij dat ik voor hen opkom, zeggen ze allemaal. Dat dit een statement kan zijn voor de rest van het land.”

De supermarktman had voordat hij openging nog een bus voor zijn zaak neergezet, om te voorkomen dat handhavers zijn winkel zouden blokkeren. Onder applaus van omstanders werd de bus om acht uur weggereden en werden de deuren van de Twente supermarkt geopend, waarna z’n eerste klanten hun boodschappen konden doen.

Waarschuwingen

Volgens de veiligheidsregio is de winkel op de Duitse grens diverse malen gecontroleerd en zijn er meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Ook is al eens een boete opgelegd. „Het houdt een keer op. In die winkel lopen met grote regelmaat meer mensen dan volgens het vloeroppervlak zou mogen. En dan gaat het niet om een incident van klanten die elkaar per ongeluk op te korte afstand passeren, het is er gewoon echt te druk, vooral met Duitse klanten.”

As we speak, staat iets verderop een aantal politieauto’s, hoorde Berning van een van zijn klanten. „Wat zullen ze met me doen? Gaan ze me arresteren? Ik ben in elk geval heel dankbaar dat er genoeg mensen zijn die mij zo steunen, daar voel ik me door gesterkt.”

Later toegevoegd: Berning heeft omstreeks 10.00 uur alsnog zijn zaak gesloten. Hij wilde het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven. Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen, tevens burgemeester van Almelo, zei dat hij blij was dat er geen politiemacht ingezet hoefde te worden.

Facebook

Ten einde raad, is Berning, zo schreef hij ook op Facebook.

Gereageerd werd er volop. „Ik hoop van harte dat de steun die je ontvangt je goed doet en dat dit ook zorgt dat dit laffe besluit teruggedraaid word”, schrijft iemand. En: „Te gek voor woorden!!!! Hier snappen wij helemaal niets van. Respect dat je zo voor jezelf en je supermarkt opkomt in jouw mooie Denekamp.”

Geen waarschuwingen

Berning bestrijdt dat hij vaak is gewaarschuwd. Ook voldoet hij naar eigen zeggen aan alle coronarichtlijnen. Medewerkers dragen mondkapjes en ook zijn er spatschermen in de winkel aanwezig. „Wij voldoen aan alle coronamaatregelen. En nog vindt de veiligheidsregio dat wij niet voldoen aan de maatregelen. En dan vraag ik: wat moet ik doen?”

Hij stuurde een bericht aan Wilders. „Ik dacht: je weet maar nooit.”

Boa’s

Volgens Berning draait de ruzie met handhavers vooral om foutieve informatie over de winkeloppervlakte. „Ze zeiden dat er maar 14 mensen in de winkel mochten, omdat de winkel 140 vierkante meter is. Ze denken aan oude tekeningen uit de jaren ’60 of ’70″, vertelde hij aan Hart van Nederland. Inmiddels is de winkel volgens Berning flink uitgebreid naar ruim 500 vierkante meter, maar wordt dat door de boa’s genegeerd.

De handhavers die vanmorgen poolshoogte kwamen nemen, zijn intussen weer vertrokken.

