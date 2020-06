We voelen ons verplicht fors de knip te trekken als mensen komen eten

Ruim de helft van de Nederlanders (56 procent) voelt zich verplicht duurder te koken wanneer zij gasten over de vloer hebben voor het eten.

Dit blijkt uit onderzoek van Keukenloods onder 1.056 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Dit extra budget gaat echter niet op aan gezonde alternatieven. Zo zegt 14 procent van de ondervraagden in het geval van bezoek gezonder te koken dan wanneer zij alleen zouden eten. Een grote meerderheid zet het bezoek dus een minder gezonde hap voor. De uitkomsten van het onderzoek worden vanmorgen bekendgemaakt.

Zeeuwen zijn helemaal niet zo ‘zuunig’

Nu de coronamaatregelen langzaam versoepelen, zoeken we vrienden en familie weer wat vaker op. Dit zorgt niet alleen voor meer gezelligheid, maar leidt ook tot hogere kosten. Uit het onderzoek blijkt dat Gelderlanders (63 procent) en Zeeuwen (65 procent) zich het vaakst verplicht voelen om duurder voor hun gasten te koken. Groningers en Limburgers hebben hier het minste last van. „Veel Nederlanders zetten graag hun beste beentje voor als ze gasten over de vloer hebben, zeker nu we elkaar een tijd niet hebben gezien”, zegt Jeroen Langenberg van Keukenloods.nl. „Dit hoeft echter niet altijd ‘meer geld uitgeven’ te betekenen. Dure ingrediënten maken immers nog geen lekkere maaltijd.”

Eerlijk zullen we alles delen: tikkie

Dat de ondervraagden zich gedwongen voelen om meer geld uit te geven voor een diner met gasten, betekent niet dat ze uiteindelijk volledig hoeven op te draaien voor de kosten. Voornamelijk jongeren vragen nog weleens een financiële tegemoetkoming aan hun bezoek. Zo zegt 28 procent hun gasten na afloop van een diner een tikkie te sturen. Onder de rest van de ondervraagden bedraagt dit percentage 7 procent. Hoogopgeleiden (10 procent) vragen vaker een bijdrage dan praktisch geschoolden (3 procent). Langenberg: „Wanneer je slechts één keer in de zoveel tijd iemand over de vloer krijgt, zul je dat waarschijnlijk niet merken in je portemonnee. Maar als je iedere week gasten ontvangt, kan dit al snel een dure grap worden. Het kan dan uitkomst bieden om op voorhand een vast bedrag af te spreken waarvoor je boodschappen doet- of na afloop een tikkie te sturen.”

Niet meer uitnodigen

Ondanks dat veel Nederlanders zich verplicht voelen om duurdere ingrediënten te kopen voor hun gasten, wordt dit extra geld slechts in beperkte mate gebruikt voor gezonde alternatieven. Daarnaast worden speciale dieetwensen als vegetarisch en veganistisch nog dikwijls als vervelend ervaren, zo blijkt uit het onderzoek. Voor een op de tien ondervraagden is dit zelfs een reden om helemaal geen etentjes meer te organiseren. Maar ook het uitblijven van een tegenprestatie is een belangrijke aanleiding om geen gasten meer uit te nodigen. Zo vraagt 20 procent sommige mensen niet meer om te komen eten, omdat ze nooit een uitnodiging retour krijgen. Langenberg: „Een vriendschap werkt altijd twee kanten op. Als iemand het gevoel heeft alleen te geven en hiervoor niks terugkrijgt, kan het de relatie ernstig bekoelen. Dit heeft niet alleen betrekking op het niet-uitnodigen van de gastheer of -vrouw, maar kan ook komen door voedseleisen en dieetwensen.”

