Hoe is er gereageerd op de versoepeling van de maatregelen?

Zoveel veranderingen, zoveel meningen. Vanavond zette premier Mark Rutte alle versoepelingen van de coronamaatregelen op een rij. Hoe is daar door instanties in Nederland op gereageerd?

Onderwijs

Het voorgezet onderwijs is blij dat scholieren volgend schooljaar weer gewoon dagelijks naar school kunnen. “Dat is goed nieuws. Een heel welkom besluit voor scholen, leerlingen, docenten en ouders”, reageert voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-Raad. De vereniging van scholen in het voorgezet onderwijs gaat snel nieuwe protocollen opstellen, waarin het criterium dat leerlingen onderling afstand moeten houden komt te vervallen.

Rosenmöller benadrukt dat onderwijs niet alleen draait om kennisoverdracht. „De sociale kant is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Dat kun je op afstand niet op dezelfde manier realiseren.”

Horeca

Horeca-ondernemers zijn veelal niet geholpen met de „theoretische versoepelingen” van de coronabeperkingen die het kabinet heeft aangekondigd. Het loslaten van het maximumaantal gasten, met de 1,5 afstand in ogenschouw genomen, is voor een aantal grote hotels en restaurants en voor conferentieoorden een verbetering. Maar de kleinere zaken schieten met de aanpassingen niet zo veel op. Dat zegt Dirk Beljaarts van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bij Beljaarts is eerder sprake van teleurstelling dan van blijdschap. „We hadden op iets beters gehoopt.”

De horecabestuurder legt uit dat kleinere zaken als cafés en restaurants nu al vaak niet aan de dertig gasten komen. De verhoging van het aantal toegestane bezoekers, met de 1,5 meterregels, betekent geen verbetering van de huidige situatie. De KHN-directeur wijst onder meer op de restricties op terrassen die zijn gebleven, ondanks de plaatsing van kuchschermen. Tafels mogen daardoor wel dichter bij elkaar, maar een groep bezoekers moet nog altijd op afstand blijven van elkaar. Hij snapt ook niet wat het verschil is met personen die bijvoorbeeld wel met zijn vieren in een auto mogen zitten.

Sportscholen

Uitbaters van sportscholen zijn blij dat ze vanaf 1 juli weer open mogen. Het definitieve protocol waar sportscholen zich aan moeten houden wordt donderdag op het ministerie geformaliseerd, maar met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de 1,5 meterregel kunnen de fitnesscentra weer „gewoon” open, zegt Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief.

Jasper Otting, directeur van fitnessketen BigGym, voorziet gelet op de oppervlakten van zijn sportscholen geen problemen met betrekking tot de 1,5 meterregel. Hij weet van het bestaan van het protocol, maar heeft formeel nog altijd niet te horen gekregen waaraan voldaan moet worden. „We tasten nog een beetje in het duister daarover”, zegt hij. “Maar het belangrijkste is dat we weer open mogen.”

Kermisexploitanten

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK is opgelucht dat de branche de werkzaamheden binnen afzienbare tijd weer kan opstarten. Toch voorziet voorzitter Atze Lubach-Koers “een lang traject met een hoop beren op de weg”. Volgens Lubach-Koers wordt het, in verband met de aanvraag van vergunningen, pas begin augustus dat de eerste kermissen weer georganiseerd kunnen worden. „Ik ben euforisch omdat iedereen weer de drang en adrenaline heeft om voor vermaak te zorgen”, aldus Lubach-Koers.

„Maar de maatregelen die getroffen moeten worden, brengen ook weer kosten met zich mee. En een hoop attracties hebben stilgestaan en moeten gekeurd worden, terwijl verzekeringen stil zijn gezet. We moeten weer opnieuw opstarten en het is al eind juni. Dus het klinkt heel mooi, maar het kost duizenden euro’s om weer op te starten.”

OV-NL: Blijf de spits mijden

De openbaarvervoerbedrijven in Nederland hopen dat mensen de spits zoveel mogelijk blijven mijden. Dat is volgens OV-NL, de organisatie waarin alle openbaarvervoerbedrijven verenigd zijn, cruciaal om van de aangekondigde versoepelingen een succes te maken. Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar.

„We zijn verheugd met de versoepelingen die het kabinet vanavond bekendmaakte. Zo kan het ov weer meer een belangrijke bijdrage leveren aan de bewegingsvrijheid voor reizigers. Zij zijn eraan toe. En ook onze medewerkers zien de reizigers graag weer terug”, zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. „Spreiding van het aantal reizigers over de dag geeft heel veel ruimte. Dus een dringend beroep: reis verstandig en houd zoveel mogelijk afstand.”

Ondernemersorganisaties

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer wat lucht, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze zijn dan ook blij met de aangekondigde stappen. De ondernemersorganisaties willen wel dat er snel onderzoek komt naar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier van de 1,5 meterregel te kunnen afwijken.

Dat onderzoek is volgens de organisaties nodig om te voorkomen dat ondernemers in bijvoorbeeld de horeca en de culturele sector alsnog omvallen omdat ze met die maatregel onvoldoende uit de voeten kunnen. „Het rigide vasthouden aan alleen die 1,5 meter is niet houdbaar meer, als niet ook naar andere, slimmere opties wordt gekeken”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. „Dat moet binnen drie weken gebeuren, zodat het zomerseizoen voor bepaalde ondernemers nog enigszins kan worden gered.”

Verraste sekswerkers

De sekswerkers zijn blij verrast door de versoepelde maatregelen, waardoor zij per 1 juli weer klanten mogen verwelkomen. Ze hadden niet zien aankomen dat ze over een week weer aan het werk mogen.

„Ik hoorde het net pas voor het eerst en ben nu iedereen berichtjes aan het sturen; iedereen is erg blij met het nieuws dat we eindelijk weer open mogen. We hebben namelijk geen geld meer”, zegt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

„We hadden het niet verwacht, omdat we een beroep hebben waarbij nauw contact niet vermeden kan worden. Daarom dachten we dat erop werd aangedrongen dat wij nog niet open mochten. Maar ik heb de politiek brieven gestuurd en gezegd dat ik het niet eerlijk vond dat andere contactberoepen wel weer uitgevoerd mochten worden.”

Evenementenbranche

De evenementenbranche is tevreden met het schrappen van het maximum aantal bezoekers bij het organiseren van zakelijke bijeenkomsten. Tegelijkertijd worden vraagtekens gezet bij de financiële gevolgen van de 1,5-metermaatregelen, meldt EventPlatform Nederland in een reactie op de versoepeling van de maatregelen.

„Uiteraard zijn we blij dat onze sector weer grotere evenementen kan organiseren,” aldus EventPlatform Nederland. „Maar het schrappen van deze maatregel is nog lang niet voldoende voor onze sector om weer rendabel evenementen te organiseren. Deze verruiming biedt in ieder geval meer perspectief dan verwacht.”

Sauna’s

De Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) hoopt dat de financiële schade in hun sector enigszins beperkt blijft nu de sauna’s per 1 juli open mogen. „Maar ondernemers zullen nog steeds creatief moeten zijn om niet dieper weg te zakken. Met de huidige regels is de bezettingsgraad in sauna’s zo’n 40 tot 50 procent. Dus we lijden nog steeds flinke schade”, zegt voorzitter Jos Keizer.

De sauna’s zouden aanvankelijk pas 1 september weer open mogen. Keizer: „We hebben een heel traject bewandeld en het RIVM van allerlei informatie voorzien, ook uit het buitenland. We hebben ze onder meer duidelijk gemaakt dat het virus bij hoge temperaturen stuk gaat. Ik weet niet wat ze daarmee precies gedaan hebben, maar het kan goed zijn dat die informatie doorslaggevend is geweest.”

Theaters

Hoewel er vanaf 1 juli geen maximum meer geldt voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als 1,5 meter afstand wordt gehouden, heeft dat weinig effect op de Nederlandse theater- en concertpodia. Het betekent alsnog dat vier van de vijf theaterstoelen onbruikbaar zijn. Dat laat de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) weten in een reactie. Bij de koepel zijn 128 schouwburgen en concertgebouwen aangesloten.

De VSCD is blij met de versoepeling, maar voor het grootste deel van de podia is er straks nog steeds maar 20 procent van de theaterstoelen beschikbaar. „Voor Theater Sneek bijvoorbeeld, met 600 stoelen, betekent deze verruiming concreet dat er 128 mensen de zaal in mogen. Dat is 28 meer dan met de 100 bezoekersregel”, aldus Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek en bestuurslid van de VSCD.

