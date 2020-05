Roer om: Jurgen tovert vega-snackbar in no-time om tot drie bedrijven ineen

Nee, natuurlijk deed hij het niet alleen. Maar het idee ‘hoe red ik mijn vegetarische snackbar door de crisis?’, kwam wel uit zijn brein. Hij en twee collega’s hebben nu drie foodbedrijven in één pand.

Jurgen Verwoerd uit Den Haag is de man van de ‘vega-snackbar’ (op de foto staat hij in het midden, tussen zijn nieuwe compagnons Randy en Hong). Direct aan station Hollands Spoor gelegen begon hij in 2013, middenin die andere (financiële) crisis, De Vegetarische Snackbar. „Iedereen vond dat een gewaagde onderneming voor in die tijd. Nu, ruim zeven jaar later, zitten we in een nog grotere crisis.”

Ik zou er eigenlijk al mee stoppen…

De horeca werd en wordt enorm getroffen en vele bedrijven zullen naar verwachting sneuvelen. „Ook ik dacht bij de gedwongen sluiten eerste okeeeee, wat nu? Als ik failliet ga, is het niet mijn eigen schuld. Dat waren mijn eerste gedachten”, zegt Verwoerd eerlijk. „En weet je wat? In januari had ik eigenlijk besloten om met de horeca te stoppen. Ik was van plan mijn zaak verkopen. Het liep allemaal anders. Door de coronatijd heb ik nieuwe impulsen gekregen en wil ik nu alleen maar doorbouwen en uitbreiden.”

Dat ging hem niet worden

Toen de anderhalvemetermaatregelen in beeld kwamen, keek Verwoerd eens in zijn zaak rond. Daar had hij eerder overigens ook al vegetarisch gebak aan toegevoegd, van een bedrijf dat hij overnam. Allemaal leuk en aardig, maar zijn keuken nam ten opzichte van de tafeltjes en stoelen veel ruimte in beslag. De Haagse horecaman: „De maatregelen zouden in mijn zaak voor wat betreft de bezoekers niet te handhaven zijn. Nee, dat ging hem niet worden. Het roer moest om.”

„Vanaf het moment dat ik me realiseerde dat ik mijn bedrijf niet meer zoals voorheen kon exploiteren, ben ik een nieuw bedrijfsplan gaan schrijven. Ik kwam op het idee om mijn tafels en stoelen te verwijderen en er een tweede keuken in te bouwen. De Vegan Sushi Company moest het naast De Vegetarische Snackbar gaan worden.”

Derde order voor openingstijd

En dan werd het, meldt Verwoerd vol trots aan Metro via de telefoon. Ondertussen roept hij af en toe wat richting de deur. „Sorry, we zijn nog niet open meneer”, klinkt het bijvoorbeeld. Weer in het Metro-gesprek: „Dat is de derde order vandaag al voor openingstijd. Gaat goed.”

Terug naar drie weken geleden. Dat was het moment dat hij zijn bevriende collega en sushispecialist Hong uit Enkhuizen inschakelde om te polsen of hij interesse had om een nieuw bedrijf op te richten. Met hem in Den Haag. „Hé Hong, wat vind je ervan?, vroeg ik toen. Het bleef heel even stil. En toen zij Hong ‘doen’. Zo gezegd, zo gedaan. De ideeën vlogen over en weer. Voor de online marketing schakelde ik mijn vriend Randy Hereman in, die zijn weg weet op het internet en de klanten die niet meer in de zaak zouden kunnen zitten weet te bereiken.”

Bedrijf klaargestoomd

Hong regelde het concept en Verwoerd de operationele zaken, zoals zijn bedrijf klaarstomen voor de twee keukens in het pand. Eentje voor sushi, de andere voor De Vegetarische Snackbar. Online-techneut Hereman maakte een online campagne en de bestellingen stroomden niet minder dan drie weken later binnen.

Verwoerd: „Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn we begonnen, met drie ondernemers onder één dak. We bezorgen en er kan worden afgehaald. Het ging gelijk goed, want onze pre-sale actie betekende het aan de man en vrouw brengen van honderden rollen verse sushi, en ladingen vegan fastfood en plantaardig gebak. Zo’n 30 procent werd afgehaald en voor de 70 procent bezorging hebben twee bezorgers 600 tot 700 kilometer in Den Haag afgelegd.”

Op naar meer steden

„We zijn klaar om het uit te bouwen naar andere steden”, roept Verwoerd – mede namens zijn collega’s – nu al. Loopt hij niet wat te hard van stapel? „Nee hoor, we zijn zelfs al plannen aan het schrijven”, zegt hij zonder blikken of blozen (al kun je dat door de telefoon niet zien natuurlijk). „Volgens ons hebben we een gouden formule te pakken. We denken aan één extra locatie in Den Haag en verder steden in de buurt, zoals Rotterdam, Leiden en Delft.”

