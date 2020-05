Cambuur en De Graafschap voelen zich goed na gesprek KNVB

SC Cambuur en De Graafschap hadden een constructief gesprek met de KNVB over compensatie van hun gemiste promotie naar de Eredivisie.

SC Cambuur en De Graafschap hadden het goed gehad met de KNVB, nadat op 24 april, de dag die voor hen als verschrikkelijke voetbalvrijdag de geschiedenis in ging, werd besloten het voetbalseizoen zonder promotie- en degradatieregeling af te breken.

Teleurstelling

De nummer 1 en 2 in de ranglijst van de eerste divisie stonden op het punt weer acte de présence te kunnen geven in de Eredivisie volgend seizoen, totdat corona roet in het eten gooide. De KNVB zette een streep door de competitie. Een dikke teleurstelling die kon rekenen op veel onbegrip en een kort geding bij de rechter. Tevergeefs. De rechter erkende dat het heel zuur is voor beide clubs, maar hij stelde ook dat de KNVB geen reglementen had overtreden. De bond was volgens hem wel slordig geweest in de besluitvorming en had ook anders kunnen beslissen.

💬 SC #Cambuur en de KNVB blijven in gesprek over een tegemoetkoming voor het mislopen van de vrijwel zekere promotie naar de Eredivisie. pic.twitter.com/iEFBy8MfwP — SC Cambuur (gewoan 🏠) (@SCCambuurLwd) May 25, 2020

De Graafschap

Maandag gingen de twee clubs in gesprek met de KNVB over compensatie voor gemiste promotie naar de eredivisie. Het heeft z’n bescheiden voetbalvruchten afgeworpen. „Ik heb begrip gevoeld”, zei directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap na het gesprek. Hij heeft er een goed gevoel aan overgehouden. „Ik mag dan ook spreken van een constructief overleg.”

Er werd ook nog even gesproken over de besluitvorming. „Daarna hebben we laten zien waar we nu financieel tegenaan lopen. Eredivisie of eerste divisie scheelt 2 tot 3 miljoen euro in begroting. Maar de kosten zijn ook weer hoger in de Eredivisie. Het echte resultaat ligt dus lager. Ik vind het niet netjes om het bedrag te noemen dat we aan de KNVB hebben verteld. De KNVB gaat daar nu wel mee aan de slag.”

Volgens de voetbalbond zal een eventuele financiële tegemoetkoming worden betaald uit het solidariteitsfonds betaald voetbal, een fonds waar clubs en KNVB deel van uitmaken. Ostendorp kan zich voorstellen dat De Graafschap afziet van verdere stappen als de tegemoetkoming van de KNVB in zijn ogen redelijk is. „Maar dat moet ik natuurlijk met ons bestuur en de raad van commissarissen bespreken.”

Cambuur

SC Cambuur houdt alle opties nog open na het gesprek. Ook hij vond het een constructief gesprek, „waarin we onze standpunten goed kenbaar hebben kunnen maken”, reageert directeur Ard de Graaf van de club uit Leeuwarden.

Op 24 april zei hij nog dat „deze muis nog wel een staart” zou krijgen. Dat krijgt het nu ook, zij het waarschijnlijk wel een ander staartje dan hij toen dacht. „De KNVB toonde hierbij ook zeker begrip en bereidwilligheid, maar uiteraard zal één en ander verder moeten worden uitgewerkt. Daar wachten we eerst op voordat we verdere uitspraken doen.” De club uit Friesland zegt minimaal 2,5 miljoen euro mis te lopen als het volgend seizoen opnieuw in de eerste divisie moet uitkomen.

Rechter

Als Cambuur en De Graafschap geen overeenstemming bereiken over financiële compensatie, dan kunnen beide clubs nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Ook kunnen zijn op 18 juni mogelijk nog hun gelijk proberen te halen tijdens een ledenvergadering van de KNVB.

