WNL-baas na ‘fake news’-Baudet: volgende verkiezingen weer lijsttrekkers als gastpresentator

In Goedemorgen Nederland komt vrijwel elke lijsttrekker even aan bod als gastpresentator. De verkiezingen komen eraan, dus kunnen ze allemaal wel wat extra tv-tijd gebruiken. Ook Thierry Baudet nam die tijd om zijn eigen boodschap nog eens duidelijk te verkondigen. Die boodschap? „NOS is fake news”. Toch staat de baas van WNL achter dit concept.

Bert Huisjes zei op NPO Radio 1 dat hij dit concept over vier jaar, bij de volgende verkiezingen, weer zou aanhouden. Hij blijft dus, ondanks de ophef die na de uitzending ontstond, achter het concept staan.

Hij zei ook dat WNL de inhoud van het ochtendprogramma niet gaat aanpassen, ook niet nadat NOS kritiek uitte. De „haastig opgestelde verklaring van de NOS” is volgens Huisjes geen reden om de inhoud van het programma aan te passen. „Daar gaat de NOS niet over. In de uitzending is ruimschoots weerwerk geleverd op de uitlatingen van lijsttrekker Baudet.”



WNL-hoofdredacteur @BertHuisjes ziet géén reden om te stoppen met het uitnodigen van lijstrekkers als medepresentator van #GoedemorgenNederland, zegt hij bij @SpraakmakersOp1. FvD-leider #Baudet kondigde bij WNL als co-host het NOS Journaal aan als het 'fake news-journaal'. pic.twitter.com/JCpH8NjwCl — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 4, 2021

‘Eerst het fake news-journaal’

Tijdens de aankondiging voor Goedemorgen Nederland moest Baudet eerst even zeggen welk programma er vóór hen kwam: het NOS-journaal. Maar de FvD-lijsttrekker laat geen enkele kans schieten en zegt: „Maar nu eerst, het fake news-journaal”.



"Maar nu eerst het Fake News Journaal met Mark Visser." Schandalig dat de collega's van @OmroepWNL Thierry Baudet het NOS Journaal op deze manier laten aankondigen bij Goedemorgen Nederland. @maaikheid #GoedemorgenNederland #NOS pic.twitter.com/9X8DkFT1K8 — Mike Megens (@mike_megens) March 3, 2021

Maaike Timmermans, de vaste presentatrice van het programma, laat haar hoofd in haar handen zakken. Ook de andere presentatoren zijn even van hun stuk gebracht. Later spreekt Timmermans Baudet er ook op aan: „U noemde het NOS Journaal ‘fake news’, daarmee draagt u bij aan polarisatie. U lacht er steeds om, maar er worden journalisten bedreigd. Medewerkers van de NOS kunnen niet meer met hun logo zomaar ergens naartoe, zij worden belaagd.”

Op de site van WNL staat dan ook dat zij nadrukkelijk afstand doen van de uitspraak van hun gastpresentator.

NOS: ‘Aanwezigheid Baudet onverantwoord’

Ook de NOS reageerde op het incident: volgens hen is de aanwezigheid van lijsttrekker Thierry Baudet in Goedemorgen Nederland „onverantwoord”. Dat laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten aan het ANP.

„Wij vinden het van WNL journalistiek onverantwoord om – zeker in verkiezingstijd – een politicus in een journalistiek programma op te voeren als copresentator, en niet alleen als geïnterviewde”, zegt de woordvoerder.

„Juist in een tijd waarin feiten en meningen steeds meer door elkaar lopen, moet je als publieke omroep geen verwarring creëren en glashelder zijn over je rol in onze samenleving”, vervolgt de omroep. „Dat we ook in een tijd leven waarin NOS-verslaggevers agressief bejegend worden door mensen die ons beschuldigen van het maken van fake news, maakt dit incident voor ons extra bitter.”

