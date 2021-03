Baudet haalt als gastpresentator uit naar Alexander Pechtold: ‘Enorme klojo’

Thierry Baudet heeft in Goedemorgen Nederland, waar hij vanochtend gastpresentator was, flink uitgehaald naar Alexander Pechtold. Volgens Baudet is de oud-D66-voorman een „enorme klojo”.

Het ging tijdens het ochtendprogramma namelijk over het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). En dan met name over het feit dat er recentelijk honderden rijbewijzen onterecht ongeldig zijn verklaard. In het programma zien we een stukje van Pechtold, die na zijn vertrek uit de politiek nu directeur van het CBR is.

„Ik zie nog te vaak dat mensen hier komen, en dan denk ik al op het parkeerdek ‘heb je überhaupt voertuigbeheersing?’ Nou, en dan moeten ze de weg nog op”, zegt Pechtold lachend. In de studio kunnen de (gast)presentatoren van Goedemorgen Nederland daar wel om lachen, alhoewel op verbaasde toon.



Baudet: ‘Enorme klojo’

Zo ook Baudet, maar op een gegeven moment draait hij zich naar presentatrice Maaike Timmerman en zegt dat het „toch goed” is dat Pechtold „een baantje heeft gekregen”. „Ik wilde het net zeggen, mist u Pechtold een beetje, in politiek Den Haag?”, vraagt Timmerman dan aan het FvD-gezicht. Baudet weet niet hoe snel-ie ‘nee’ moet zeggen. „Nee, natuurlijk niet, is een enorme klojo.”

Toch vindt hij het fijn voor Pechtold dat hij „iets gevonden” heeft. „Hij mag ook weer op tv, dus ik denk dat-ie blij is vandaag”, zegt Baudet.

„Maar waarom vindt u hem een klojo?”, vraagt Timmerman. „Hij is voor Europese eenmaking, terwijl we elke dag zien dat dat niet werkt”, begint Baudet zijn opsomming. „Hij heeft de klimaatwet mede opgesteld, terwijl we zien dat het onbetaalbaar is. En hij was de man van de persoonlijke aanvallen onder de gordel, die bepaald niet kies waren. Dus nee, dat is geen vriend van mij.”

‘Fake news’

Maar even later in de uitzending krijgt Baudet zelf ook een uithaal. Van Timmerman nog wel, de presentatrice waar hij even eerder mee zat te grappen over Pechtold. Tijdens Goedemorgen Nederland noemde Baudet het NOS-journaal namelijk „fake news”. De FvD’er heeft daar wel een handje van: dit is niet de eerste keer dat hij de ‘mainstream media’ beticht van het verspreiden van nepnieuws.



Timmerman was daar absoluut niet van gediend: „U noemde het NOS Journaal ‘fake news’, daarmee draagt u bij aan polarisatie. U lacht er steeds om, maar er worden journalisten bedreigd. Medewerkers van de NOS kunnen niet meer met hun logo zomaar ergens naartoe, zij worden belaagd.” Op de site van WNL staat dan ook dat zij nadrukkelijk afstand doen van de uitspraak van hun gastpresentator.

Wil je de hele uitzending van Goedemorgen Nederland terugkijken? Dat kan hier.