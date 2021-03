Wilders noemt Kaag ‘een verrader’ en dit is haar reactie

Het laatste verkiezingsdebat voordat Nederlanders vandaag hun stem uit kunnen brengen, heeft nog behoorlijk wat stof doen opwaaien. Bijna 2,2 miljoen mensen keken naar het laatste tv-debat, waarin PVV-leider Geert Wilders D66-leider Sigrid Kaag „een verrader” noemde.

Wilders doelt op de hoofddoek die Kaag droeg tijdens een bezoek aan Iran in 2018. „Verraden. U heeft verraden”, zegt hij haar op zachte, maar besliste toon tijdens het debat van de NOS. Kaag wordt zichtbaar boos na zijn opmerkingen. „Ik ging naar Iran als minister van Buitenlandse Zaken, om de veiligheid van de regio in Israël te bespreken. Als ik dan noodgedwongen door de wetgeving een sluier om moet doen, dan doe ik dat. Want het dient een internationaal en nationaal belang.”

Wilders moet trots opzij zetten, vindt Kaag

Wilders wil daar niets van horen en blijft bij zijn standpunt dat Kaag daarmee een verrader is. „Nee! Ik accepteer dit niet”, reageert Kaag verhit. „Het was een opdracht in landsbelang, meneer Wilders. U moet nog eens een keer leren om uw eigen trots opzij te zetten.”



Ik was in Iran om mijn werk te doen als minister van Buitenlandse Zaken. Dat deed ik namens Nederland, in het landsbelang en in het internationale belang. Voor onze veiligheid. Dat heb ik Geert Wilders in de afgelopen 20 jaar niet zien doen. #D66 pic.twitter.com/n7yGVloqWP — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 16, 2021

Kaag: ‘hoger belang’

In Jinek, waar Kaag later op de avond aanschoof, reageerde de D66-leider ook nog op het voorval. „Ik ben er ook een beetje stil van”, zei ze. Volgens Kaag ging het om een zeer belangrijke reis: „Het ging ook om Israëls veiligheidsbelangen. Wij maakten als kabinet die afweging: Halbe Zijlstra was net afgetreden; die reis móest doorgaan. Als je naar Iran gaat, moet je een sluier om. Ontzettend vervelend, maar je doet het omdat er een hoger belang op het spel staat.”

Ze kan er niet bij dat ze dit nú weer voor haar voeten „gegooid krijgt”. „Om een verrader genoemd te worden, terwijl je je inzet voor mensen- en vrouwenrechten? Dat pik ik van niemand. Het gaat om mijn integriteit. Ik zal dat nooit aanvaarden, van niemand… Ik ben er weer boos over”, realiseert ze zich.



"Om verrader genoemd te worden, dat pik ik van niemand. Ik zal dat nooit aanvaarden, van niemand", aldus @SigridKaag bij #Jinek. pic.twitter.com/uSBixDjILD — Jinek (@Jinek_RTL) March 16, 2021

Opmerking Wilders was ‘seksistisch’

De aanvaring tussen Wilders en Kaag zorgt voor gemengde reacties op Twitter. Sommigen verwijzen naar onder meer Theresa May, die de Iraanse leider heeft ontmoet zonder een hoofddoek te dragen. Anderen reageren daar weer op dat die ontmoeting niet in Iran plaatsvond, waar de hoofddoekwet dus ook niet geldt.



Die foto’s van Merkel en May met de ayatollah zijn bij de VN in New York gemaakt. Dat is wezenlijk anders omdat daar geen islamitische wetgeving geldt. Kaag was in Iran en paste zich aan aan de daar geldende wetgeving. Melania T. Bedekte haar hoofd wel bij een bezoek aan de Paus — André Fransen (@Andre_Fransen) March 17, 2021

Iemand noemt de aanval van Wilders „seksistisch“. „Kaag had geen keus in die situatie omdat ze een vrouw was. Een man had die daar niet eens over na hoeven denken.” Jasper Schilder vindt het frappant dat juist Wilders, die zegt dat buitenlanders zich moeten aanpassen aan Nederland, kritiek heeft op Kaag.



Dus Wilders noemt Kaag een verrader omdat ze zich aanpaste aan het land waar ze toen was? Terwijl Geert al jaren blaft dat buitenlanders zich moeten aanpassen aan NL? :')#Nosdebat — Jasper Schilder (@jasperschilder) March 16, 2021

Bijna 2,2 miljoen mensen keken gisterenavond naar het verkiezingsdebat van de NOS op NPO 1, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 keken er bijna 3,3 miljoen mensen naar het laatste tv-debat. Aan het debat deden de lijsttrekkers van de acht grootste partijen mee. Zij namen het steeds in duo’s tegen elkaar op.