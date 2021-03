Kijkers Steenrijk, Straatarm niet blij met steenrijke influencers

Bij Steenrijk, Straatarm ruilden gisteren weer twee gezinnen weer een weekje van budget. Het ene gezin heeft soms maar een paar tientjes per week (als het al zoveel is), het andere gezin geeft soms zo een eurootje of tweeduizend in een week uit. Lastig voor de één, de ander kan even genieten. Maar deze week vallen kijkers over één specifiek ding: de steenrijke influencers in de aflevering.

En het begint al bij het welkomstbriefje van het rijke gezin aan het arme(re) gezin: „Gaat die chick nou reclame lopen maken voor haar Instagram-account op het welkomstbriefje naar het andere gezin?!”



Gaat die chick nou reclame lopen maken voor haar Instagram-account op het welkomstbriefje naar het andere gezin?! Djeez. pic.twitter.com/JAxE7CG3NM — Monique van Loon (@moniquevanloon) March 4, 2021

‘Wil alleen maar op tv komen’

Een andere kijker meent te weten dat de influencer, aka Alisa Megastar, alleen maar „met d’r opgespoten smoel op tv wil komen”.



Het gaat die Allisa er alleen maar om, om met dr opgespoten smoel op TV te komen en nog meer volgers te krijgen en nog meer knikkers te beuren…

Verder zal haar die arme mensen een dikke worst wezen … #steenrijkstraatarm — KingKurt046 (@KingKurt046) March 3, 2021

Volgens Johan inspireren deze rijke influencers dan ook niet „om te gaan studeren en hard werken”. „Wat leven we in een trieste wereld dat zulke lege opblaaspoppen rijk zijn geworden met Insta en een voorbeeld zijn voor de jeugd.”



Wat leven we in een trieste wereld dat zulke lege opblaaspoppen rijk zijn geworden met insta en een voorbeeld zijn voor de jeugd. Motiveert niet echt om te gaan studeren en hard te werken #steenrijkstraatarm — Johan Vermij (@vjburns) March 3, 2021

‘Heb niks slechts gedaan’

Ook Alisa zelf heeft de nare reacties gelezen en komt met een statement via Instagram. „Wij hebben ons best gedaan voor de familie, dat ze 100 procent kunnen genieten”, schrijft ze bij een foto van haar en haar vriend. „En ik denk dat ze echt een goeie tijd hebben gehad – shoppen, lekker eten, personal styliste, beauty salon, paard rijden, private Elvis Presley show enzo…”

Maar de influencer herkent wel dat ze uitspraken heeft gedaan die misschien niet heel tactvol waren. Toch, vindt ze, hoeft ze geen excuses aan te bieden. „Sommige uitspraken van mij hebben sommige kwade mensen niet juist begrepen. Ik wil geen excuses verzinnen want ik heb niks slecht gedaan.”



Moeder Steenrijk, Straatarm ‘gunt kinderen alles’

Maar er zijn ook genoeg leuke reacties, en dan vooral voor (en over) het armere gezin. Zo bewonderen kijkers hoe de moeder van het gezin haar kinderen alles gunt, „en zichzelf niets”.



Ach die moeder gunt haar kinderen alles en zichzelf niets #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/tXhvXlnn56 — 🐰Zoeffie🎀💅☕ (@Zoeffie1) March 3, 2021

„Ik vind de beide kinderen van het arme gezin echte toppertjes en zo lief. Ik gun ze alle liefde en goeds toe”, zegt een kijker. Daar zijn vele anderen het mee eens:



#steenrijkstraatarm wat een lieve gentleman is de zoon❤ — nesh zi Kaaânen (@twinliffes) March 3, 2021



Die kinderen zijn zo gek met hun moeder en terecht, wat een lieve vrouw. #steenrijkstraatarm — C (@C80814621) March 3, 2021

De Elvis-imitatie viel echter niet zo in de smaak: „Mijn hemel, moet dit Elvis voorstellen? Elvis zou van narigheid weer opstaan uit de dood. Wel fijn voor de mama. Maar sorry deze Elvis imi was heel zwaar bagger.” Gelukkig lijkt moeders zelf er wel van te genieten. En dat is waar ’t om gaat, toch?



Mijn hemel , Moet dit Elvis voorstellen 😬😬

Elvis zou van narigheid weer opstaan uit de dood Wel fijn voor de mama Maar sorry deze elvis imi was heel zwaar bagger #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/CcFJvtW1G9 — Manuella S 🌷💐👩‍⚕️ (@ManuellaPN) March 3, 2021

Wil je de gehele aflevering van Steenrijk, Straatarm terugkijken? Dat kan hier.