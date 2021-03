Johnny de Mol ontkent forse beschuldigingen ex-verloofde: ‘Gaat te ver’

Johnny de Mol reageert in Op1 op de aantijgingen die zijn ex-verloofde Shima Kaes deed richting zijn adres. Hij zou haar hebben mishandeld. De Mol neemt er afstand van, zegt hij.

Johnny de Mol was gisteravond te gast bij Op1, waar hij kwam vertellen over zijn nieuwe programma. Maar niet voordat die andere zaak werd aangekaart: de aangifte die Shima Kaes deed in november, middels haar advocaat Karim Aachboun, tegen De Mol.

Beschuldigingen De Mol

De incidenten stammen uit 2015. Ze vonden plaats in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza. De Mol zou zijn toenmalige partner onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. In december zette Kaes een telefoongesprek van haar en De Mol online, waarin De Mol niet heel goed overkomt, zacht gezegd.

De Mol openhartig



Johnny de Mol heeft een turbulent jaar achter de rug. Hij werd beschuldigd van mishandeling door zijn ex-verloofde. Wat is waar? Johnny: “Onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs maar dit soort aantijgingen gingen echt te ver.” #Op1 pic.twitter.com/KusD5iiuyZ — Op1 (@op1npo) March 23, 2021

Johnny de Mol reageert openhartig op de vragen over de beschuldigingen die presentator Tijs van den Brink hem stelt, terwijl hij de maanden hiervoor z’n lippen op elkaar hield. „Het is niet fraai als je dat aan je broek hebt hangen”, reageert De Mol, die zich heeft verbaasd dat dit zes naar na dato nog gebeurde. „Ik had hem niet zien aankomen. Onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs, maar dit soort aantijgingen gaat te ver.”

De presentator verklaarde dat hij bewust z’n lippen op elkaar heeft gehouden, omdat de aantijgingen middels een boek en krant naar buiten kwamen. Daarna gooide Van de Brink de geluidsopname erin. Johnny de Mol zegt dat het gesprek in een andere context is gevoerd. „Ik denk niet dat wij het beste in elkaar naar boven haalden, maar van mishandeling en nog erger, daar wil ik toch wel heel graag afstand van doen.”

Impact

De Mol zet zich al jaren in voor goede doelen en heeft een vrouw en twee kinderen. De beschuldigingen hebben hem wel geraakt en hij vond het best lastig om weer naar buiten te gaan, beaamt hij. „Zoiets heeft impact, ook op je gezin en voor je vrouw. We hebben nu twee jonge kindjes. Maar op een gegeven moment is werken wel weer goed om te blijven staan waar je voor staat. Op een gegeven moment moet je er weer op uit en je gezicht laten zien. Zeker als je vindt dat je jezelf in de spiegel kunt blijven aankijken.”

Reacties Twitter

De reacties op Twitter zijn wisselend, al lijken de meeste mensen niet zo op de hand van De Mol te zijn.



“Hey Johnny de Mol, je wordt beschuldigd van zware mishandeling en poging tot doodslag, dat zijn serieuze aantijgingen, maar vertel eens over je nieuw televisieprogramma.” #Op1 pic.twitter.com/9bBmCIMTB7 — Jeffrey Steijns (@jesuissjov) March 23, 2021

„Johnny zat keihard te liegen dat zag je aan alles. Zelden heb ik ‘m zo ongemakkelijk gezien”, schrijft iemand. „’Ik neem er afstand van’ is geen feitelijke ontkenning. Er lijkt sprake van een voorafgaande juridische briefing van de geïnterviewde”, meent een ander. „Je kan iemand niet beoordelen op z’n uiterlijk of geaardheid. Maar kijk uit. Normaliter zijn het duivels in schaapskleding”, waarschuwt een bezorgde vrouw.

Er zijn ook mensen uit #TeamJohnny present. „Dat zegt Johnny de Mol treffend. ‘We brachten niet het beste in elkaar naar boven.’ Niet voor niets exen. Johnny is ‘n sympathieke dude dus die aantijgingen zet in ook m’n vraagtekens bij. Maatschappelijk betrokken programma’s. Dat past ‘m. Mooi. Succes gewenst.”



Dat zegt Johnny de Mol treffend. “We brachten niet het beste in elkaar naar boven.” Niet voor niets exen. Johnny is ‘n sympathieke dude dus die aantijgingen zet in ook m’n vraagtekens bij. Maatschappelijk betrokken programma’s. Dat past ‘m. Mooi. Succes gewenst! #op1 #op1npo — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) March 23, 2021

En een ander ziet weer heel andere dingen:



#op1 wat is er met de mond en wang van Johnny de mol? Heeft hij een TIA gehad ? — testje (@fruitboom22) March 23, 2021

De hele aflevering van Op1 terugkijken? Dan kan hier.