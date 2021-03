Bibian Mentel roert Nederland tot tranen bij Humberto

Afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat de Nederlandse snowboardster Bibian Mentel is uitbehandeld. De krachtige en inspirerende vrouw was gisteren via een videoverbinding te gast bij Humberto, terwijl haar man Edwin Spee aan tafel zat. Kijkers waren het er op Twitter massaal over eens: dit moet iedereen zien.

Bibian Mentel, die drie keer goud won op de Paralympische Spelen, strijdt al jarenlang tegen kanker. Meer dan twintig jaar geleden kreeg ze voor het eerst botkanker, waarna haar been moest worden geamputeerd. In de jaren die volgden werd ze nog vijftien jaar getroffen door symptomen van de ziekte, en altijd vocht ze zich er weer doorheen. Nu, met uitzaaiingen in de hersenen, is de strijd gestreden. Maar de positiviteit en kracht zullen nooit uit haar verdwijnen.

Bibian Mentel bij Humberto

„Op het begin had je altijd een stip op de horizon om naartoe te werken. Wat zijn op dit moment de puntjes waar je naartoe leeft?”, was de eerste vraag van Humberto Tan aan Bibian Mentel. „Ja, we pakken iedere dag toch weer als een mooi momentje. Dat klinkt heel cliché. Maar ik ben blij dat ik niet van het een op andere moment uit het leven ben gerukt, zodat ik tegen mijn familie en vrienden nog alles kan zeggen wat ik wil zeggen.” Het waren slechts de eerste woorden van een van de meest emotionele, krachtige en inspirerende tv-momenten van de afgelopen jaren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het verhaal van Bibian Mentel. Haar man die zo liefdevol en positief vertelt over haar. Relativeert alles in je leven. Wat een kracht straalt Edwin (haar man) uit. Zo mooi. Must see voor iedereen. #Humberto — Frank (@frankvw_) March 7, 2021

Ondertussen zat haar haar man Edwin Spee aan tafel met evenveel trots als tranen in zijn ogen. Tijl Beckand en de andere tafelgasten hielden het ook niet droog. Zelfs de uitbehandelde Bibian Mentel straalt louter kracht en positiviteit uit. Ze laat zien hoe betrekkelijk het leven is. Hoe belangrijk de kleine dingen zijn. Wat liefde om je heen betekent.

Kijkers reageren emotioneel op Twitter

Kijkers zaten massaal met een brok in de keel voor de televisie en raakten geïnspireerd en geëmotioneerd door de krachtige woorden en onuitputtelijke positiviteit van Bibian Mentel. „Laten we met zijn allen een beetje lief voor elkaar zijn. Geen vaarwel, maar tot de volgende keer”, waren haar afsluitende woorden bij Humberto. Een overzicht van de eindeloze stroom aan mooie reacties op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een prachtig gesprek met @bibianmentel! Tranen over mijn wangen. Ook voor haar man @edwin1965. Wat een sterke, liefdevolle en moedige kanjer van een man is dat zeg. De liefde!❤️ #humberto — ElsB (@EM_Boer) March 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

wauw, wat een prachtig gesprek ❤️😢 #Humberto — madeevanlintx (@madeevanlintx) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ontzettend heftig verhaal van Bibian. Ik vind het zo ontzettend “mooi” hoe deze familie omgaat met deze verschrikkelijke situatie ❤️ Zo open naar elkaar & zo positief. Bibian nog steeds zo levenslustig! #humberto — [email protected] (@korreltjezout84) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Even” #humberto terug kijken. Dacht ik.. verdomme zeg wat is die die vrouw toch sterk zeg.. sterker dan ik op het moment😢❤️ — Frank (@Frankblzs) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tranen in de ogen bij het verhaal van @BibianMentel en @edwinspee bij #humberto.

Wat zou je deze Superwoman nog een miraculeuze ontsnapping gunnen.

Altijd dat optimisme en die lach – zelfs diep in de blessuretijd met een 6-0 achterstand.

Diep, diep respect. — Edwin Lugt (@EdwinLugt) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Poeh. Brok in mijn keel en tranen. "Herinneringen verzamelen", "Lief zijn voor elkaar" een mooie boodschap, zeker in deze roerige tijd. #ikdoemee #BibianMentel #Humberto pic.twitter.com/4o0KlFNQw0 — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt zeggen wat je wilt van Humberto. Met dergelijke interviews doet hij echt prachtig. Respect #humberto — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soms kun je niet alle woorden vinden die je zou willen zeggen.

Toch probeer ik het…..

Lieve Bibian, dankjewel dat jij de wereld een heel stuk mooier maakt..❤ #Humberto @BibianMentel pic.twitter.com/jqCl02exSw — Frunzel (@Frunzel) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Poeh. Brok in mijn keel en tranen. "Herinneringen verzamelen", "Lief zijn voor elkaar" een mooie boodschap, zeker in deze roerige tijd. #ikdoemee #BibianMentel #Humberto pic.twitter.com/4o0KlFNQw0 — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#humberto Wat is de zin van het leven? Heel simpel: liefde Wat een geweldige vrouw is Bibian ❤❤❤❤❤❤❤ — Wybren 🌈 (@DerWybren) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen “vaarwel”, maar “tot de volgende keer”. Bibian Mentel. De belichaming van onuitputtelijke positiviteit. Sprakeloos. Brok in de keel. Diep respect. #Humberto — Jordi1309 (@Jordi13091) March 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Zijn er nog dingen die gezegd moeten worden…? Iedere dag is nu een cadeautje." De kracht en de aldoor positieve instelling van Bibian Mentel vind ik echt verbluffend. Bibian = vol van leven!

En zo leeft ze nu aldus Edwin haar echtgenoot. Diep respect. 🙏 #Humberto pic.twitter.com/tUCODxqWCe — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) March 7, 2021

Bekijk het fragment van Bibian Mentel bij Humberto hier terug.