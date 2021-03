Je vrienden vermoorden, het kon tijdens de eerste aflevering van De Verraders

Gisteravond was de eerste aflevering van het nieuwe tv-programma De Verraders te zien. Een mix tussen Wie is de Mol? en de Weerwolven van Wakkerdam. Drie aangewezen verraders moeten elke nacht één van hun medebewoners ‘vermoorden’, die dan dus afvallen. Maar de bewoners hebben ook een belangrijke taak: de verraders ontmaskeren.

Dat ging deze keer niet zo goed. Waarom? Omdat ‘verrader’ Holly Mae Brood vriendin Gaby Blaaser vermoordde. „Heel lelijk als zij eruit gaat. Gaby is zó’n lieve meid, maar het is strategisch omdat de vrouwen in het spel niet verwachten dat ik haar naar huis zou sturen”, legde Brood uit. Metro sprak Brood al eerder over haar deelname aan het programma, niet wetende dat onze verslaggever toen met een verraderlijke moordenares zat te praten.

Andere deelnemende BN’ers zijn onder anderen voetbaltrainer Gertjan Verbeek, actrice Gaby Blaaser, journalist Sinan Can, goochelaar Steven Kazàn, model Loiza Lamers, cabaretier Jörgen Raymann en zangeres Samantha Steenwijk.

‘Dan had je van mij tikken gehad’

Hoe goed de strategie van de verraders ook was, één BN’er zat ze bijna op het spoor: actrice Barbara Sloesen. „Wat het ook zou kunnen zijn, is dat vrienden van Gaby haar eruit hebben gegooid. Om niet de verdenkingen op hen te krijgen”, zei ze. Maar Samantha Steenwijk vindt dat een enorme rotstreek: „Dan ben je wel een heel slechte vriend. Dan had je van mij tikken gehad.”

Een slimme strategie is het wel, de mensen die het dichtst bij je staan het eerst eruit. Mede omdat weinig mensen dat verwachten, en omdat zij waarschijnlijk aan je kunnen zien of je liegt of niet. Naast Brood werden ook Diederik Jekel en Kees Boot aangewezen als verrader door presentator Tijl Beckand.



Het RTL antwoord op Wie is de Mol, de Verraders. Ander spel, andere opzet, maar jeetje jongens … #deverraders pic.twitter.com/tT7j7XZplY — Henk de Hooge (@Henkey) March 13, 2021

De Verraders aanwijzen

Maar dan dus het hele punt van het programma: aanwijzen wie de verrader is. Net zoals bij de Weerwolven van Wakkerdam, een spel dat je vast eens met je familie of vrienden hebt gespeeld, moeten de deelnemers iemand beschuldigen die volgens hen de verrader is. Als iemand de meeste beschuldigingen over zich heen krijgt, moet-ie eruit. Deze keer begon verrader Diederik Jekel opeens over een „energieverandering”, en wees naar Daan Nabier, een televisiepresentator.

Het pakte goed uit voor Jekel, want veel kandidaten volgden zijn voorbeeld en Nabier moest het programma verlaten. De schok was dan ook groot toen hij onthulde volstrekt onschuldig te zijn. Ook Jekel, Brood en Boot waren ten zeerste verbaasd – gespeeld, natuurlijk.

En nu blijven de verraders dus met drie man sterk. Aan het eind van de aflevering kwamen ze alweer samen om een nieuwe moord te plannen. Maar wie ze uiteindelijk kiezen…? Dat maakt een mooie cliffhanger voor volgende week.



‘Echte aanrader’

Kijkers hebben in ieder geval al hun eígen ideeën over strategieën, maar ook over valkuilen en moeilijkheden. Zo denkt Lianne dat het handig is om „strategisch te spelen (het stemmen en de verraders niet tegen je willen krijgen) ervoor zorgen dat de rest je er niet uit wil hebben. De spellen zijn gewoon om de prijs te verdienen, vermaak.”



Ik denk: zolang mogelijk in het spel blijven en winnen. Door strategisch te spelen (het stemmen en de verraders niet tegen je willen krijgen) ervoor zorgen dat de rest je er niet uit wil hebben. De spellen is gewoon om de prijs te verdienen, vermaak. — Lianne Kleinjan (@Liannoss) March 14, 2021

Iemand anders vraagt zich juist af „hoe de verraders ‘s nachts geluidloos over die krakende vloeren uit hun kamer vertrekken? Dat horen hun medekandidaten toch?”. Wel is het programma volgens haar, ondanks dat moeilijkheidje, een „echte aanrader”.



Echte aanrader #deverraders op @RTL4 Leuke deelnemers en leuk concept

1 ding vraag ik me echter wel af.. Hoe kunnen de verraders ‘s nachts geluidloos over die krakende vloeren uit hun kamer vertrekken? Dat horen hun medekandidaten toch?.. — Ossie (@nuchterekijk) March 14, 2021

Voor Femke is het duidelijk hoe het programma verbeterd zou kunnen worden: „Had de verraders geheim gehouden en nog een aantal personages toegevoegt als extra spelelement. Zoals een jager, een bewaker en een slechte slaper.” Iets voor een volgend seizoen, misschien?



Vooral dat laatste. Had de verraders geheim gehouden en nog een aantal personages toegevoegt als extra spelelement. Zoals een jager, een bewaker en een slechte slaper. (Ja ik sla door 🙈) — Femke (@mevrouwFemke) March 13, 2021

