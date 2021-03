Holly Mae Brood in De Verraders: ‘Ik kreeg er hartkloppingen van’

Met leugens, manipulatie, verraad en het ‘vermoorden van medekandidaten’ klinkt het nieuwe tv-programma De Verraders bepaald niet gezellig. Maar wat heeft Holly Mae Brood er als deelneemster van genoten.

Tenzij actrice en tv-presentatrice Holly Mae (26) ook Metro in een interview om de tuin leidde natuurlijk. Want wie weet ligt zij er na de eerste aflevering van vanavond al uit en was er voor haar geen bal aan. Maar ja, zo is De Verraders op RTL 4 (elke zaterdag om 21.30 uur).

Wat is De Verraders precies?

De Verraders is een psychologische strijd tussen achttien ‘verraders en getrouwen’. Onder hen voetbaltrainer Gertjan Verbeek, actrice Abbey Hoes en dus ook Holly Mae Brood. Presentator is Tijl Beckand. In een sfeervol kasteel in Zuid-Limburg worden drie deelnemers aangewezen tot verraders. De kijker weet meteen wie dat zijn. Overdag proberen de getrouwen de verraders te ontmaskeren en moeten opdrachten worden gedaan. Elke nacht ‘vermoorden’ die verraders een van de anderen en die verdwijnt dan uit het spel. De makers beloven een adembenemende reeks vol angst, verdeeldheid, verdachtmakingen, list, manipulatie en bedrog. Na acht ‘psychologische afleveringen’ en een strijd tussen goed en kwaad, gaat een winnaar met maximaal 50 kilo zilver naar huis.

Holly Mae Brood en Metro

Metro ontmoette Holly Mae Brood al eerder. Dat was op Gran Canaria, waar zij voor RTL toen Love Island presenteerde. En of zij zich die ontmoeting hoog op een dak van een hotel in Las Palmas nog kan herinneren. Tijdens het gesprek zakte de verslaggever namelijk door z’n krakkemikkige stoel. Hij lag gestrekt voor haar neus op de grond. Door corona is de volgende kennismaking nu door een telefoonlijntje. Zo’n genânt moment blijft daarmee deze keer uit.

Holly Mae speelde in DeLaMar in Amsterdam in de David Bowie-musical Lazarus, toen het land op het coronaslot ging. Ze trekt de situatie ‘eigenlijk prima’. „Het was rustig, maar ik heb het goed volgehouden. Nu mag het echter wel een keer over zijn.” Wat dat betreft waren de opnames voor De Verraders even heerlijk om te doen. „Het was voor mij reden om snel te zeggen: ‘ik ga dat aan’. Ik heb er heus even over nagedacht hoor, wat zoiets had ik nog nooit gedaan. Hoe zou ik me in zo’n groep bewegen? Ik had geen enkel referentiekader, dus het was spannend. Maar goed, ik had tegelijk zin in ‘even iets anders’, dus ik ging.”

Deelname aan De Verraders geheimhouden

Holly Mae had geen enkel idee wie de andere kandidaten waren. Die ontmoette ze pas in Limburg. „Dat was pittig. Veel mensen ook, dus ontzettend heftig. Maar dan staat ook Barbara Sloesen (actrice, red.) daar opeens, dat is een vriendinnetje van mij. Zelf heb ik mijn deelname goed geheimgehouden, zelfs tegenover mijn moeder. Ik heb gezegd dat ik even weg was om iets te doen. En ja, dan denken mensen als snel dat je in Wie Is De Mol? zit.”

Over dat programma gesproken: het feit dat er in De Verraders ontmaskerd wordt, roept al snel een vergelijking op. Holly Mae Brood begrijpt dat wel, als je het programma nog niet hebt gezien. „Ik snap die vergelijking absoluut, maar als je gaat kijken is het echt anders. Dan ebt de vergelijking snel weg. De kijker weet namelijk vanaf moment één wie een andere rol spelen. Het draait nu meer om het psychologische ding en dat je kijkt naar mensen die zichtbaar in de val lopen. Dat iemand gaat praten met een ander en je als kijker denkt ‘oh nee, dat moet je helemaaaaal niet doen bij diegene’. Je ziet het dus vanaf de andere kant. En dan is het ook nog maar de vraag of je als kijker aan de kant van de verraders gaat staan of van de getrouwen. Geen idee nog eigenlijk, dat vind ik interessant.”

Hartkloppingen voor Holly Mae

Holly Mae vond de start van De Verraders alleen al reuzespannend. „Je weet nog niet eens of je een verrader bent. Het werd ons ook gevraagd: zit het in je? Zou je dat kunnen? Ik dacht ‘oh mijn God, waarom vráág je dit? Wat doe ik hier? Je valt er opeens in en iedereen stond gelijk aan. Ik denk dat geen enkele deelnemer had verwacht dat het vanaf het eerste moment zo intens zou zijn. Het zijn veel mensen met veel gepraat. Er wordt alleen maar geluld en dat is heftig. Ik had er hartkloppingen van. Je twijfelt aan iedereen. De Verraders is een frustrerend spel, maar tegelijkertijd heel vet. Echt heel vet.”

Dacht Holly Mae vooraf eigenlijk dat zij in staat zou zijn om te manipuleren? „Als je me dat had gevraagd, dan had ik ‘ja’ gezegd. Volgens mij kan ik dat wel spelen, dacht ik, en ik wilde het ook. Of het ook echt in me zit… Daarop zeg ik dan maar ‘nee’. Ik hoop in elk geval dat manipulatie niet in me zit.” Wat de Amsterdamse wel zeker weet, is dat menselijk gedrag onvoorspelbaar is. „Daar ben ik wel achter gekomen. Een mens is soms een stukje harder dan je denkt. Al blijft het een spel en heb ik het van het begin tot het einde ook zo benaderd. Maar alles in je hoofd gaat rommelen. Ja, het rommelt continu, 24 uur per dag. Iedereen is op een gegeven moment totaal kapot. De Verraders neemt je helemaal over.”

Deelnemer Diederik Jekel legde dat op video al uit:

Knus op de bank kijken met vriend Soy Kroon

Vanavond moet een van de deelnemers het Limburgse kasteel al verlaten. Er is dus een kans dat Metro nu praat met iemand die alles van horen zeggen heeft en nooit kapot is geweest. Holly Mae: „Hahaha. Ja… zou zomaar kunnen.” Ze heeft zelf zin om te kijken. „Al zal het in dit geval best heftig zijn om mezelf te zien. Iedereen ging er namelijk voor 100 procent in, het spel wordt flink en hard gespeeld.”

Normaal gesproken zou Holly Mae een groep vrienden uitnodigen om naar De Verraders te kijken. Dat zit er door de coronamaatregelen niet in. Ze kijkt dus met haar vriend (acteur Soy Kroon), lekker knus op de bank. „Ontzettend ongezellig om dat niet met een leuke club mensen te doen. Misschien openen we nog een Zoom ofzo, maar ja, het is allemaal een beetje suf.”

Zitten we vanavond – en misschien nog wel zeven weken – te kijken naar Holly Mae Brood het spelletjesmens? „Ja dat ben ik enorm! Ik ben met spelletjes opgegroeid. Mijn vader was een enorme spelletjesfanaat en -liefhebber. Die wilde zelfs ’s nachts met mijn moeder rummikubben. Ik houd van van alles, van bordspellen tot een pubquiz. Maar wat we ook graag spelen, zijn mindgames. Elkaar beïnvloeden en doen alsof je hele slechte kaarten hebt, vind ik harstikke leuk. Soy vindt altijd dat ik heel goed kan liegen. In die zin pas ik wel goed in De Verraders, al grijpt liegen me in het echte leven heel erg aan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit zijn de achttien deelnemers: Holly Mae Brood, acteur Kees Boot, operazangeres Francis van Broekhuizen, presentator Edson da Graça, actrice Barbara Sloesen, presentator Daan Nieber, voetbaltrainer Gertjan Verbeek, actrice Gaby Blaaser, journalist Sinan Can, basketbalinternational Chatilla van Grinsven, actrice Abbey Hoes, wetenschapsjournalist Diederik Jekel, goochelaar Steven Kazàn, model Loiza Lamers, ex-hockeyinternational Kim Lammers, acteur Loek Peters, cabaretier Jörgen Raymann en zangeres Samantha Steenwijk.