Verwondering over Willem Engel in Op1: ‘Live nepnieuws’

Veel mensen die gisteren Op1 keken, uiten op Twitter hun verwondering over de uitspraken van Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Het begon al bij de gastkeuze voor Engel en jurist Jeroen Pols, die hun ‘overwinning’ kwamen toelichten.

Héél eventjes waren we namelijk van de avondklok af, een rechter zei dat de maatregel op verkeerde rechtsgronden was genomen. Het kabinet ging daar natuurlijk tegenin, en won. Tenminste tot vrijdag blijft de avondklok gelden. Maar mensen vallen nu vooral over de beweringen die Engel in Op1 deed: ze noemen het ‘live nepnieuws’.



Willem Engel maakt zich volslagen belachelijk bij #op1npo. Hij misleidt, liegt en toont obsessief en gevaarlijk gedrag. Dat IC's niet vol hebben gelegen is een leugen. Dat 2/3e tegen de avondklok is, is bij #jinek vanavond ontkracht. Het kabinet acteert PREVENTIEF. #op1npo pic.twitter.com/kOPr4CQ4k3 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 16, 2021

Engel: ‘Coronavirus is in een lab gemaakt’

Waar kijkers het meest over vallen, is dat Engel beweerde dat het coronavirus in een lab is gemaakt. Enkele momenten later zegt hij zich alleen te willen baseren op feiten. Daar gaat hij dan meteen de fout in, menen kijkers. Ook beweerde de Viruswaarheid-voorman dat de ic’s tijdens de eerste golf niet vol lagen. En kinderen die mondkapjes dragen, worden emotioneel verminkt.

Twitteraars hekelen ook het feit dat Engel met zijn ‘alternatieve feiten’ zoveel spreektijd krijgt. Niemand spreekt hem echt tegen en presentatoren Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana lijken de ‘journalistieke daadkracht’ om zich kritisch op te stellen tegen Engel, te missen.



'Het virus komt gewoon uit een lab', 'IC's lagen tijdens de eerste golf ook niet vol' en 'Kinderen die met mondkapjes emotioneel verminkt worden'. Waarom spreekt niemand Willem Engel tegen bij #op1? — Ane Marius (@i_amdejong) February 16, 2021



“Het virus is ontstaan in een laboratorium” aldus Engel bij #Op1 zojuist. Wat een intens gevaarlijke en domme uitspraak. Dan zit er écht een dreadje los. — Jordi van de Bovenkamp (@JOR_ID) February 16, 2021

‘Vaccinatie is gentherapie’

Goed, kinderen die mondkapjes dragen worden dus emotioneel verminkt. Apart, vinden veel mensen, want kinderen onder de twaalf hoeven niet eens mondkapjes te dragen. Ook is Engel, wat een verrassing, tegen vaccineren. Dat is gentherapie, volgens hem.



Leugentjes @viruswaarheid bij @op1npo : – het is geen vaccin maar gentherapie

– het virus is gemaakt in een laboratorium

– kinderen worden emotioneel verminkt door mondkapje

– we hebben gewonnen dus gelijk Dit is dus #nepnieuws dames en heren, verpakt in een talkshow — Floki 'meedoenerd' Vaccuzi💉⭕⚔️ (@insekteleider) February 16, 2021



@op1npo @TijsvandenBrink Een redactie dient te weten dat Willem Engel meent dat het vaccineren met Moderna of Pfizer een gentherapie is. Het is onjuist, totale nonsens en uiterst gevaarlijk voor de volksgezondheid dat iemand dat kan zeggen zonder weersproken te worden. #op1 — BonteRaaf (@BonteRaaf) February 16, 2021

Ook dat spreken mensen tegen. Sommige mensen zeggen alleen hoe belachelijk ze het vinden dat Engel dit soort uitspraken kan (en mag) doen, andere mensen komen met feiten en cijfers. Sonia legt in een paar reacties op twitter uit wat het verschil tussen gentherapie en RNA techniek is (dat is gebruikt bij de productie van het vaccin).



Dit hoef je mij niet uit te leggen. Onze cellen hebben verschillende soorten RNA: mRNA, tRNA en rRNA. Al deze verschillende typen hebben een rol in de productie van eiwitten op basis van informatie uit het DNA. Gentherapie is een andere techniek dan RNA techniek. — Sonia Pereira (@Sonia_Pereira11) February 13, 2021



Waarom zouden ze dat aantonen? RNA techniek is geen gentherapie. Nogmaals, rna transporteert de eiwitten via het golgi apparaat door de cellen zodat je imuunsysteem getriggerd wordt om zich te wapenen tegen het virus. — Sonia Pereira (@Sonia_Pereira11) February 14, 2021

Ook Kees van der Staaij bij Op1

En dan tot slot: het ongemak van Kees van der Staaij (SGP) toen Engel zei het „volledig met hem eens” te zijn. „Die arme Kees”, schreef iemand. „Zelden heb ik iemand zo ongemakkelijk zien kijken terwijl hij juist gelijk kreeg. Hij nam het liefst de kleur van het decor van #op1 aan.”



Willem Engel: ‘Ik ben het dan ook he-le-maal eens met meneer van der Staaij’.

Die arme Kees. Zelden heb ik iemand zo ongemakkelijk zien kijken terwijl hij juist gelijk kreeg. Hij nam het liefst de kleur van het decor van #op1 aan. — Merel Morre (@MerelMorre) February 16, 2021

De politicus haast zich dan ook om afstand te nemen van zijn talkshow-buur. „Ik begon al gelijk om wat afstand te nemen, met dat hossen op die pleinen en het staartje van carnaval. Als SGP hebben wij juist heel veel maatregelen van het kabinet gesteund.” Dat hij met zijn partij afstand neemt van de onwaarheden die Engel verkondigd, prijzen veel mensen.



