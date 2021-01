Nu al twee nieuwe bewoners het huis van Big Brother binnen geslopen

Vier dagen na de start van Big Brother zijn al twee nieuwe bewoners het huis bij de Johan Cruijff ArenA binnen geslopen. Sluipend ja, want zij deden dat vannacht met een geheime missie.

Gisteravond maakten ruim 1 miljoen tv-kijkers kennis met de eerste acht bewoners van het beroemde reality-programma dat in ons land jarenlang niet op de buis geweest was. Het ging om vier Nederlanders en vier Belgen. De acht zijn al enkele dagen in het huis, zij vierden er oud en nieuw. Big Brother startte in de eerste uitzending op RTL 5 en Videoland meteen met geheime opdrachten, een spel in de gameroom (á la Expeditie Robinson om immuniteit) en nu dus met twee insluipers: Els en Nick. Zij moesten het Big Brother-huis vannacht insluipen en een bed vinden in een nog geheime slaapkamer. Vermoedelijk zijn zij vanavond in de tweede aflevering te zien. Op Videoland is Big Brother sinds vandaag 24 uur per dag via een livestream te volgen.

Els (57) uit Dronten

„Ik heb al veel heftige uitdagingen doorstaan, Big Brother is een positieve uitdaging”, zo ziet Els haar avontuur. Els is naar eigen zeggen een hardwerkende en zelfstandige vrouw. In het dagelijks leven is zij teamleider bij een rijschool en weet dus goed hoe ze mensen moet sturen (RTL maakte in een persbericht bedoeld of onbedoeld dit woordgrapje). Ze hoopt dat dit in haar voordeel kan gaan werken. Ze heeft twee kinderen, maar zal zichzelf niet als moeder van de groep zien. Els heeft geleerd haar eigen boontjes te doppen en accepteert geen hulp. In haar vrije tijd staat ze het liefst op de tennisbaan. Els is makkelijk in de omgang, maar absoluut geen meeloper. Ze zegt wat ze denkt en is recht door zee.

Nick (30) uit het Belgische Morkhoven

„Als iemand mij pakt, moet ik diegene twee keer zo hard terugpakken.” Was getekend: Nick. Deze Belg is een rustige, spontane jongen die volgens de tv-makers een sympathieke indruk maakt. Toch gaat hij over lijken om te winnen en zijn gelijk te krijgen. Met zijn droge humor zal hij de grapjas van de groep zijn en makkelijk mensen met zich mee krijgen. Wellicht dat zijn kookkunsten daar ook aan bij zullen dragen. Nick heeft al een flinke muziekcarrière achter de rug. Hij begon op zijn zestiende als dj, wat al snel serieus werd. Samen met zijn compagnon heeft hij vijf keer op Tomorrowland gestaan. Inmiddels zijn ze gestopt. Big Brother is voor hem weer een nieuwe uitdaging, die hij absoluut aangaat om te winnen.

Davina en Big Brother

Maandagavond hoorden we ook dat Davina Michelle voor deze Big Brother de titelsong heeft gemaakt. Zij lanceerde deze samen met Vlaamse rapper Woodie Smalls. De song heet, verrassend genoeg, BIG BROTHER. Davina zegt geïnspireerd te zijn door het experiment, het spelelement en het alziend oog van Big Brother. Eerder maakte zij al de themasong voor de (niet gehouden) Formule 1-Grand Prix in Zandvoort.

