Gelderse stacaravans krijgen huisnummer om ‘wantoestanden’ aan te pakken

Slecht nieuws voor hen die zich in Gelderland op een vakantiepark bezighouden met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen of zich schuilhouden voor de belasting (of erger).

Stacaravans en huisjes op vakantieparken in Gelderland krijgen een huisnummer en een adres. Daarmee denkt de provincie „wantoestanden” op vakantieparken beter te kunnen aanpakken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt het Gelderse project, want in heel Nederland is sprake van criminaliteit en andere misstanden op sommige recreatieparken.



Jezelf verstoppen op een Gelders vakantiepark wordt moeilijker: alle stacaravans krijgen in de @provgelderland een huisnummer … https://t.co/3l9fDnThav | #veluwe — Onze Veluwe (@OnzeVeluwe) January 5, 2021

Stacaravan met een nummertje

Een stacaravan of een chalet hoeft formeel niet geregistreerd te worden. Daardoor kunnen criminelen dergelijke objecten gebruiken om uit het zicht te verdwijnen. Ook worden er nogal eens illegaal arbeidsmigranten op vakantieparken gehuisvest. Als zulke onderkomens geen officieel adres hebben, is het heel moeilijk om er straf- of bestuursrechterlijk iets aan te doen, aldus de provincie. „Een huisnummer helpt bij het vindbaar maken van dubieuze zaken of personen, want een gemeente houdt de administratie bij van alle adressen en gebouwen.”

Het toekennen van een adres is ook een oplossing voor kwetsbare mensen die in een stacaravan terechtkomen. Wie niet geregistreerd staat in een gemeente kan geen hulp of steun krijgen, terwijl dergelijke gevallen hulpverleners ook ontgaan omdat ze formeel „niet bestaan.”



Stacaravans op Sinderense camping worden illegaal bewoond: SINDEREN – Bij de grote, integrale controle van camping De Zonnehoek in Sinderen zijn geen grote misstanden aan het licht gekomen. Wel is ontdekt dat enkele stacaravans illegaal bewoond worden… https://t.co/TM0qaIx6MO — deStentor_Achterhoek (@ds_Achterhoek) March 27, 2019

Verloederd

Gelderland heeft de meeste recreatieparken van Nederland, met name op de Veluwe.



In een stacaravan op de veluwe, met een matras waarbij je elke veer kan voelen.lekker dus! — Frank Arnold (@FrankArn0ld) October 23, 2010

Het merendeel is prima in orde, maar een deel is zwaar verouderd en verloederd. Politie, Openbaar Ministerie, provincie en gemeenten trekken samen op om iets te doen aan criminaliteit en ondermijning op vakantieparken. Volgens de provincie hebben nu 9500 stacaravans een adres gekregen. Gemeenten die nog niet zijn begonnen aan de nummering moeten dat snel gaan doen, vindt de provincie.



#Politie Berichten Inbraak in stacaravan: [ Dinsdag 26 oktober 2010 | Politie Noord- en Oost Gelderland ] Wapenve… http://bit.ly/a7zecj — police Scanner (@politieregio) October 26, 2010

