Matthijs van Nieuwkerk beter, hij gaat dit weekend eindelijk door

Het programma Matthijs Gaat Door gaat zaterdagavond daadwerkelijk door. Het programma zou al eerder van start gaan, maar presentator Matthijs van Nieuwkerk raakte besmet met het coronavirus. Hij is nu genezen verklaard, meldt zijn omroep BNNVARA.

De omroep liet eerder weten dat de presentator met lichte corona-verschijnselen in thuisquarantaine zat. En dat hij en de redactie toen vanuit huis werkten. De hoop was om snel weer een uitzending te kunnen maken en dat is gelukt.

Matthijs van Nieuwkerk twee weken later

De eerste aflevering van het programma is aanstaande zaterdag om 21.40 uur te zien op NPO 1. De show, die al wel een soort voor-aftrap had op oudejaarsavond, zou eigenlijk al op 9 januari van start gaan. Maar corona gooide roet in het eten. Om de plek van Matthijs Draait Door op te vullen, kwamen er in de plaats nieuwe afleveringen van het KRO-NCRV’s Nieuwe Boeren. De hoop was om afgelopen zaterdag met het programma van start te gaan, maar dat lukte niet. Matthijs van Nieuwkerk had nog steeds gezondheidsklachten.



Helaas voor de fans: ook morgenavond gaat Matthijs Gaat Door niet door, zo meldt BnnVara. Matthijs heeft nog steeds milde klachten. Beterschap! — Rob Goossens (@GoosR) January 15, 2021

Een voortvloeisel uit De Wereld Draait Door

De presentator van De Wereld Draait Door (DWDD) kreeg, toen dat programma vorig jaar na 15 jaar stopte, toestemming van zijn omroep om een eigen zaterdagavondshow op poten te zetten. Naar de pilotaflevering, op oudejaarsavond, keken ruim een miljoen mensen. De nieuwe show van Matthijs van Nieuwkerk is een voortvloeisel uit De Wereld Draait Door, maar dan in de vorm van een zaterdagavondshow en met een vaste big band.

