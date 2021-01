Marble Mania afgebrand op Twitter: ‘Totale debilisering van tv-shows’

Tja, Marble Mania. Knikkeren met BN’ers, Jack van Gelder als commentator en Winston Gerschtanowitz als presentator. Maar liefst 1,4 miljoen mensen keken. Duurt de lockdown nu echt te lang of geven we het nog een tweede kans? TV-kijkers gingen los op Twitter en een groot deel was genadeloos.

Het concept komt in eerste instantie van de broers Jelle en Dion Bakker. Jelle is autistisch en bouwt al van jongs af aan de meest bizarre en uitgebreide knikkerbanen. Dion verzon daarbij competitie met teams en een eigen YouTube-kanaal Jelle’s Marble Run. Dit werd een wereldhit, en eerlijk is eerlijk: het YouTube-account is verslavend. Maar wat blijft ervan over als dit wordt verpakt in een plastic format met BN’ers?

Marble Mania is een feestje zonder de bedenkers

Nou, de bedenkers in ieder geval niet. Het doet Jelle te veel pijn naar het SBS-programma te kijken, zei hij eerder in De Gelderlander. Aanvankelijk werden de twee broers nog betrokken bij Marble Mania, het is tenslotte hun concept. Maar uiteindelijk konden ze niet akkoord gaan met een voorstel van John de Mol. Op de inhoud daarvan willen de broers niet ingaan.

Commentator Jack van Gelder zei gisteren tegen Metro dat er „uitstekend contact” is met Jelle en dat hij ook in de uitzending komt. „Het tv-format is ontsproten aan zijn ideeën. Zijn YouTube-kanaal zal in Marble Mania ook naar voren komen.”

Twitter gaat los

Op Twitter zijn veel mensen niet te spreken over het knikkerprogramma met BN’ers. De nadruk van Marble Mania ligt op flauwe spelelementen, terwijl de knikkerbanen zelf juist onderbelicht raken, zo vinden kijkers. „Ik heb toch een beetje het idee dat ik naar het kinderfeestje van Wesley Sneijder zit te kijken”, reageert iemand.

Een overzicht van de reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Knikkeren met BN’ers…. Ik weet niet of dit briljant is of toch de totale debilisering van televisieprogramma’s. Ik gok toch het tweede. #MarbleMania pic.twitter.com/LqS5FqisKM — kees van amstel (@keesvanamstel) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom a.s. zondag allemaal in #ACTIE verzamelen op het #MALIEVELD vanaf 14.00 uur om te protesteren tegen #MarbleMania @SBS6 DIT MOET STOPPEN !! — Sjon (@Vandaal_Alleen) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hmmmmm… niet netjes John. #MarbleMania Jelle gaat niet kijken naar het knikkerprogramma, ‘want dat doet te veel pijn’ https://t.co/CfxxiQUnAd — A R I N K A 💙 (@Arinkaaaah) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Volgens mij gaat deze lockdown nu echt te lang duren !'

Here's #MarbleMania pic.twitter.com/KdfcCNpaKG — Gerard (@GerardJ92002388) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het voelt toch een beetje alsof ik naar het kinderfeestje van Wesley Sneijder zit te kijken. #marblemania — Bruun (@bruniversum) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nu ben ik bij nader inzien toch tegen de avondklok #MarbleMania — Theo Hakkert (@TheoHakkert) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je dacht 2021 niet al bizar van start was gegaan, zijn op dit moment Wesley Sneijder, Gio Bronckhorst en Ronald de Boer aan het knikkeren op SBS6. Met commentaar van Jack van Gelder. Geld doet gekke dingen met de mens. #MarbleMania — Jonne Gustæf (@Gustaef) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben ik de enige ouder die zich afvraagt waarom dit familieprogramma (wat natuurlijk leuk is om met je kids te kijken), niet op zaterdag wordt uitgezonden ?? #MarbleMania @SBS6 — Teunygoal (@Teunygoal) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#MarbleMania in de jaren 80 zou t n gigantische Studioshow zijn met Ron Brandsteder, nu is t n redelijk troosteloze en vooral saaie bedoeling. Daar kan meer uit gehaald worden en vooral ook meer interactief…… — [email protected] (@alpenharrie) January 22, 2021

Er waren ook positieve kijkers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben ik nou 1 van de weinige die Marble Mania best leuk vond? Dat geluid van de knikkers… #MarbleMania pic.twitter.com/i2ugGkUn2i — ChantyPanty (@Chantallalalie) January 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wes zijn rode knikker ging niet zo snel.. ‘zijn die van mij zwaarder’ 😂 zelfspot #MarbleMania pic.twitter.com/jJXS9BhXBB — Maris (@maristwit70) January 21, 2021

Volgende week maken Simon Keizer, Nick Schilder en Kees Tol plaats voor Ronald de Boer, Giovanni van Bronckhorst en Wesley Sneijder.

Aflevering 1 van Marble Mania bekijk je hier terug.

Lees ook: Marble Mania uitje voor Jack van Gelder, hard juichen voor rollende knikkers