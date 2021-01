Marble Mania uitje voor Jack van Gelder, hard juichen voor rollende knikkers

Door Marble Mania kan Nederland zomaar in de ban raken van… knikkeren. Een totaal nieuw concept van John de Mol ziet er in elk geval veelbelovend uit, zo zag Metro al. We spraken de man die op zijn kenmerkende wijze het commentaar verzorgt, Jack van Gelder.

„Goedemiddag, u spreekt met Marble Mania.” Zo neemt Jack van Gelder de telefoon op als Metro zijn nummer heeft ‘gedraaid’. De legendarische voetbal- en sport in het algemeen-verslaggever is vanaf vanavond knikkercommentator. ‘Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp, Berrugkaaaaaamp’ wordt ingeruild voor ‘Daar rolt ie! Daar rolt ie!’. Of zoiets. Zeven donderdagen lang is het programma te zien bij SBS6.

Gaat Marble Mania The Voice achterna?

We hebben het dan niet over zomaar een knikkerprogramma. Marble Mania heeft veel in zich om een groot succes te worden. Op SBS6, maar wie weet de komende jaren ook in de wereld. Het is weer zo’n totaal nieuw programma uit de koker van John de Mol (Talpa Entertainment Producties), zoals hij eerder met Big Brother en The voice of Holland ‘flikte’. Zijn bedenksel is nu al aan Duitsland verkocht. De oosterburen nemen in dezelfde studio in Baarn op als waar de Nederlandse versie werd gedraaid.

Elke week strijden drie bekende Nederlanders op de meest fantastische knikkerbanen om 5.000, 10.000 en 15.000 euro voor een zelf uitgekozen goed doel (‘het gaat om de knikkers!’). Met rode, blauwe en gele knikkers proberen zij op behendigheidsbanen extra knikkers te winnen voor geluksbanen. Denk dan aan megagrote parcoursen met thema’s als Formule 1, de jungle, een Lunapark en een Metropolis. Op een finalebaan met niet minder dan 6000 knikkers wordt uiteindelijk de poen verdeeld. Wat we zien: presentator Winston Gerschtanowitz en deelnemers die bloedfanatiek en helemaal gek worden van rollend speelgoed. En wie we horen: zoals gezegd, Jack van Gelder. De beroemdste stem van het Nederlands elftal ooit en nu al weer meer dan vijf jaar werkzaam als talkshowhost en presentator bij Ziggo Sport.

Marble Mania is vooral fun

De Metro-verslaggever spreekt Van Gelder voor de tweede keer en – hoe gek bijna – beide keren gingen en gaan niet over sport. Eerder sprak hij over zijn rol in de musical The Producers.

Neem je je telefoon tegenwoordig altijd zo op?

Van Gelder: „Nee hoor, haha. Ik wist dat je zou bellen.”

We hebben het weer niet over sport, hoewel…

„Marble Mania is in ieder geval fun, met een sportelement erin. Je hebt namelijk winnaars en verliezers. Het mooie is dat er aan het einde alleen maar winnaars zijn, omdat er door de deelnemers telkens 30.000 euro aan goede doelen wordt geschonken. Dat is een win-win-situatie. Maar het leukste is de lol en onderlinge strijd met elkaar en het ‘oh’ en ‘ah’ om de mooie knikkerbanen.”

In Marble Mania wil niemand verliezen

Marble Mania heeft na het zien van de eerste beelden veel in zich om een succes te worden.

„Ik hoop het alleen maar, je weet het nooit. Het wordt groots aangepakt, met banen van een fabelachtige kwaliteit. Maar het is afwachten of de kijkers erop aan slaan. Overal zijn cameraatjes, aan ieder detail is gedacht en de deelnemers hebben altijd iets met elkaar. En niemand wil verliezen natuurlijk…”

Zijn de banen van de twee broers waarvan er één autistisch is? En waarbij laatstgenoemde al furore maakte met wat hij allemaal bedacht?

„Nee. Jij bedoelt Jelle en Dion Bakker en aan Jelles Marble Runs is het idee wel ontleend. Daar is een uitstekend contact mee en Jelle komt ook in de uitzending. Het tv-format is ontsproten aan zijn ideeën. Zijn YouTube-kanaal zal in Marble Mania ook naar voren komen.”

Jack van Gelder en John de Mol

Hoe kwam Talpa bij jou uit?

„Ik ken John de Mol al heel lang. Op een of andere gekke manier lukte het nooit om een samenwerking te doen. Ik zat natuurlijk altijd goed bij de NOS en had het naar m’n zin met wat ik deed. Nu zei John dingen als ‘dit is echt iets voor jou’ en ‘ik heb je nodig’. Toen hij me proefbeelden liet zien, leek het me inderdaad erg leuk om te doen. John moest hij nog in de slag met Ziggo Sport, maar mijn werkgever heeft het jawoord gegeven.”

Gaan we je enthousiaste manier horen zoals we je van voetbalwedstrijden kennen?

„Dat is wel mijn stijl, hè. Met een klinkslag hier en een beetje spanning daar. Je hoort me wel zoals ik ben. Je krijgt geen gescript iets waarbij ik voorlees wat er gebeurt, maar mijn manier van doen. Ik ben voor mijn verslag totaal vrijgelaten.”

Doe je live terwijl de deelnemers knikkeren?

„Nee, nee, dat is niet mogelijk. Ik geef commentaar na de montage. Het is niet te doen anders, want er zitten ook ‘knipjes’ in. Ik wilde vooraf alleen de baan gezien hebben, maar niet weten hoe de knikkers van de deelnemers hebben gerold. De uitslag is voor mij dan nog onbekend en spannend.”

Jack van Gelder op het schoolplein

Zat de kleine Jack vroeger ook te knikkeren op het schoolplein?

„Jaaaaaaa. Op z’n knietjes, in korte broek. En dan met je vinger in een hoek van 90 graden schuivend de knikkers zo goed mogelijk manoeuvreren. En zo proberen om de knikkers die je de vorige dag misschien aan je vriendjes had verloren, te heroveren. We hadden allemaal een eigen knikkerzak, weet ik nog wel. En dan kwam je thuis en legde je je knikkers op tafel met de woorden ‘kijk nou eens wat ik heb’.”

Was die knikkerzak ook vaak leeg en moest je bij je ouders zeuren om nieuwe?

„Uiteraard, je raakte weleens door je voorraad heen. Of je was je mooiste knikkers kwijt. Een zakje vol armetierige knikkers wil je natuurlijk ook niet.”

Knikkeren is een spel dat altijd maar weer om de paar jaar in het straatbeeld terug is…

„Ja, dat kan nu ook weer gebeuren. Plus supermarkt is erin gedoken, met miljoenen knikkers en knikkerbanen die de kinderen kunnen bouwen. De Vriendenloterij is erbij betrokken. Er komen ook weddenschapsformulieren in kranten en online om te downloaden. De kijkers thuis voorspellen dan of geel, rood of blauw wint en moeten er een prestatie tegenover zetten. Als je zoon verliest, moet die bijvoorbeeld vier weken je auto wassen. Of dat jij bij verlies zes weken voor je vrouw de boodschappen moet doen, dat soort dingen. Dat maakt Marble Mania wel compleet, denk ik. Het is een competitie voor een goed doel, een leuk spelletje en met een knipoog.”

‘Oh-’, ‘ah-’ en ‘oeh-gevoel’

Heel fanatiek en enthousiast worden van een paar knikkers, dat is het hè?

„Ja, dat is het. En je hebt natuurlijk je favorieten. Dat je thuis op de bank hoopt dat Giovanni van Bronckhorst wint en degene naast je voor Wesley Sneijder is. En een derde roept Ronald de Boer, waardoor je het ‘oh-’, ‘ah-’ en ‘oeh-gevoel’ krijgt.”

Hoe fanatiek zijn de deelnemers?

„Heel fanatiek, maar op een leuke manier. Ze zien wel dat het een spelletje is, maar niemand laat het ook echt een spelletje zijn. Iedereen wil toch winnen en met de behendigheidsspelen laten zien dat hij of zij het ’t beste kan. Het is competitief, maar er is ook een stukje leedvermaak, teasen en superioriteitsgevoel als er gewonnen is.”

Kan een tweede seizoen ook zonder BN’ers?

„Zou kunnen, zou kunnen. Maar juichen voor of tegen een bekend gezicht zijn, is toch ook een factor. Anders moet je voor het spel begint uitleggen wie iedereen is. Voorlopig zal het nog met bekende Nederlanders gebeuren, denk ik. Laten we eerst zien hoe dat wordt ontvangen. Wie weet spelen er op een gegeven moment wel clubs tegen elkaar. De voetballers tegen een fanfarekorps of de kantinejuffrouwen. Er zijn zeker opties.”



Jij presenteert ondertussen ook nog Peptalk en Rondo bij Ziggo Sport. Je zit nog niet stil op je gerespecteerde leeftijd…

„Ja, dat is mijn werk haha. En ook nog de Champions League. Ik wil nog helemaal niet stilzitten, ook al ben ik net 70 jaar geworden. Ik sprak er onlangs met Marco van Basten over. Ik vertelde hem dat ik drie jaar naar Ziggo zou gaan en dat ik er komende september al zes jaar zit. En dat ik nog een idee heb wat ik daarna ga doen. Marco zei: Je moet doorgaan met dat wat je leuk vindt. Hij verwees toen naar zijn enkelblessure waardoor hij noodgedwongen moest stoppen met dat wat hij het allerleukste vond om te doen, voetballen. Ik ben het wel met hem eens, want ik ben op dit werk nog lang niet uitgekeken.”

En anders kun je er altijd nog een paar seizoenen knikkeren aan vast plakken.

„Of met mijn kale knikker door het land gaan.”

Wie doen er mee aan Marble Mania?

Wordt Marble Mania misschien wel leuker om op tv te kijken dan voetbal in lege stadions?

„Neeeee, het is allebei leuk. Het ene, voetbal, heeft grote belangen en mensen die er allerlei emoties bij hebben. Marble Mania is gewoon fun en genieten van iets leuks in een tijd waarin mensen ten opzichte van elkaar ongelooflijk agressief worden of stellingen innemen. Het knikkeren gaat om ontspanning en lachen.”

Dit zijn de deelnemers: Ronald de Boer, Leontien van Moorsel, Kjeld Nuis, Frank Dane, Inge de Bruijn, Nick Schilder, Simon Keizer, Kees Tol, Wesley Sneijder, Sander Lantinga, Hélène Hendriks, Hans Kraay jr., Toine van Peperstraten, de mannen van StukTV, Wietze de Jager, Anouk Hoogendijk, John de Wolf , Dennis van der Geest en Giovanni van Bronckhorst.

Marble Mania is vanaf vanavond (21 januari) wekelijks op donderdag om 20.30 uur bij SBS6 en op Kijk.nl te zien. Je vindt het programma ook op Facebook.

