Jort Kelder over Op1: ‘Niet piepen als er rumoer komt’

Jort Kelder heeft de nodige kritiek te verduren gekregen sinds hij samen met Welmoed Sijtsma Op1 presenteert. Zo deden zijn interviews met onder meer de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en Thierry Baudet veel stof opwaaien. Zelf kijkt hij daar niet van op.

„Als je mij voor zo’n programma vraagt, moet je ook niet piepen als er rumoer komt”, zegt Kelder in De Telegraaf. „Volgens mij doe ik vooral mijn werk, waar dan altijd weer iets op af te dingen is. Mijn aanvaring met de ambassadeur leidde tot loftuitingen uit linkse hoek, omdat de Trump-lakei werd ontmaskerd.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Thierry Baudet en Wybren van Haga denken het beter te weten dan een microbioloog. Alleen opruiing en geen antwoorden. Zelfs om harde aantoonbare leugens draaien ze heen. Wat een trieste bedoening is die partij toch… #op1 — Edwin van Zuiden (@EdwinVanZuiden) January 10, 2021

Reacties van links en rechts

Kelder: „Het optreden van Baudet en Van Haga bij Op1 leverde zowel woeste reacties van ’woke’ activisten op, die vinden dat de ’fascisten’ van Forum niet mogen worden uitgenodigd, als venijnige scheldpartijen uit rechts-populistische hoek, die weer menen dat ’het vriendje van Rutte’ – ik – hun Leider niet in de rede mag vallen.”

Hoewel de presentator Baudet goed kent, is dat volgens hem geen reden de politicus niet uit te nodigen voor het programma. „Volgens mij zijn er wel meer journalisten die innige of tenminste vriendschappelijke banden met allerlei machthebbers hebben, maar tóch hun werk doen. Aan al die kletsmajoors die mij vermeende partis pris aanwrijven, zeg ik: graag de voorbeelden. Ik heb anderhalf jaar Buitenhof gepresenteerd, een tv-monument van de linkse intelligentsia, maar nooit één klacht over partijdigheid gekregen.”

Kelder-sneer

Tijdens een gesprek met Pete Hoekstra, rondom de bestorming van het Capitool in Washington, gaf Kelder de Amerikaanse ambassadeur een sneer. Volgens Hoekstra was het namelijk allemaal maar overdreven, die Europese reactie op de bestorming. „Jullie maken er zo’n drama van, dit gebeurt elke vier jaar.” Waarop Kelder reageerde: „Rellen bij het Capitool elke vier jaar? Nee, nee, nee.” Er ontstond een ongemakkelijke stilte en de ambassadeur stond even met zijn mond vol tanden.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

En dan.. de videobeelden van Jort Kelder vs. Pete Hoekstra. #Op1npo pic.twitter.com/eVpJXK3xB3 — Rowan (@RowanTorres) January 7, 2021

Even later zegt hij dat hij Kelder onbeschoft vond en dat hij zich beledigd voelt. De presentator bood nog een ‘cadeautje’ aan, maar daar was Hoekstra niet van gediend. „Ik heb geen cadeau nodig. Het enige cadeau dat ik wil, is eerlijkheid en een fatsoenlijke behandeling. Dit was onbeschoft. Ik ben beledigd.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

#Op1 Jort Kelder : ‘dit gebeurt dus iedere 4 jaar op Capitol Hill’ Reactie ambassadeur Pete Hoekstra … zie hieronder pic.twitter.com/fWFe6opkIW — Hans van der Burg (@HansvanderBurg) January 7, 2021

