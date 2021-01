Heel Holland Huilt: ‘Dag van nationale rouw voor Daniel’

Tijdens een van de zwartste dagen van deze eeuw in Nederland, waren Heel Holland Bakt en deelnemer Daniel ook gewoon trending op Twitter. De hashtag won het tijdens de uitzending van #relschoppers, #Enschede, #avondklokrellen, #relschoppers en nog wat termen die het afschuwelijke geweld tegen de politie samenvatten.

“Tijd voor een dag van nationale rouw”, zei een gechoqueerde kijker op Twitter. Het ging niet over de coronahooligans die het land teisterden, maar over de uitschakeling van de Oostenrijks-Nederlandse bakker Daniel.

Heel Holland Bakt wint het van rellen

In Enschede werd een ziekenhuis bekogeld, het ging los in de Schilderswijk, Almelo en Tilburg stonden in brand, politici vlogen elkaar in de haren. Maar tussen half 9 en half 10 ’s avonds zaten 3,4 miljoen Nederlanders braaf te kijken naar de pannenkoekentaart van Eric, torens van macarons en mislukte kano’s. Het contrast kon niet groter.



Daniel is eruit. Tijd voor een dag van nationale rouw. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 24, 2021

Het thema deze week was geen taart, maar koek. Koekjes en pannenkoeken, dat klinkt niet heel ingewikkeld. Toch gingen juist veel Heel Holland Bakt-deelnemers deze week de mist in. Niet alleen macarons, de meest gevoelige koekjes die er zijn, maar ook de traditionele kano’s bleken behoorlijk moeilijk te bakken.

Twitter huilt om Daniel

De aflevering zorgde dan ook voor een aantal verrassingen. Elizabeth, de eerste meesterbakker van het seizoen en de rust zelve, ging bij verschillende opdrachten de mist in. Thijs werd voor de tweede keer dit seizoen meesterbakker, terwijl zijn baksels deze week niet perfect waren. En Daniel, ook al eens uitgeroepen tot meesterbakker van de week, moest naar huis.



Damn. Dan switchen we maar van team Daniël naar team Sabine #heelhollandbakt #hhb — Emus (@Emus79) January 24, 2021

De Oostenrijkse Nederlander wist niet wat kano’s waren, had nog nooit macarons gebakken en gedurende de aflevering zagen kijkers de moed bij hun favoriet in de schoenen zakken. De chaos in zijn hoofd vertaalde zich letterlijk tot de werkbank. Janny van der Heijden probeerde Daniel nog even te helpen orde op zaken te stellen, maar het mocht niet baten. Volgens veel kijkers verloor Heel Holland Bakt zijn beste bakker, Twitter huilde mee.



De beste bakker vliegt eruit omdat het niet zijn weekend is 😰 #daniel #heelhollandbakt — Suzanne, en ik wacht op mijn vaccinatie 🐱 😷 (@Hairytortiecat) January 24, 2021



Door de rellen Heel Holland Bakt helemaal vergeten te kijken? Bekijk de laatste aflevering met publieksfavoriet Daniel hier terug.

